Implementeer Overleaf met één-klik-installatie.
Open-source samenwerkende LaTeX-editor voor wetenschappelijk schrijven, onderzoeksartikelen en technische documenten.
Kies een VPS-plan voor Overleaf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Overleaf kunt bouwen
Overleaf is een browsergebaseerde collaboratieve LaTeX-editor die wereldwijd wordt gebruikt door miljoenen onderzoekers, academici en ingenieurs. Het vervangt lokale LaTeX-installaties door een cloudgebaseerde omgeving waar teams documenten in realtime kunnen schrijven, compileren en beoordelen — met volledige LaTeX-ondersteuning, inclusief aangepaste pakketten, BibTeX en kruisverwijzingen.
Door Overleaf zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelig onderzoek, bedrijfseigen manuscripten en institutionele documenten volledig onder jouw controle. Je krijgt dezelfde realtime samenwerking en rijke LaTeX-compilatiepipeline als de cloudservice, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten of dat er per-seat SaaS-abonnementen nodig zijn.
Belangrijkste kenmerken van Overleaf
Realtime samenwerking
Meerdere auteurs bewerken tegelijkertijd hetzelfde LaTeX-document, waarbij wijzigingen direct verschijnen voor alle medewerkers.
Volledige LaTeX-compilatie
Compileert documenten met pdfLaTeX, XeLaTeX en LuaLaTeX, inclusief ondersteuning voor aangepaste pakketten, BibTeX- en Biber-bibliografieën.
Versiegeschiedenis
Elke opgeslagen versie van een document wordt bewaard, zodat je wijzigingen kunt vergelijken en elke vorige staat van je project kunt herstellen.
Uitgebreide Templatebibliotheek
Begin nieuwe documenten vanuit een ingebouwde bibliotheek van academische, tijdschrift-, scriptie- en presentatiesjablonen zonder handmatige instelling.
Wijzigingen bijhouden
Beoordeel en accepteer of weiger individuele bewerkingen van medewerkers, passend bij de reviewworkflows die gebruikt worden in academische publicaties.
Git-Integratie
Projecten pushen en pullen van Git-repositories, waardoor lokale bewerkingsworkflows mogelijk worden naast de browsergebaseerde editor.
Waarom Overleaf op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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