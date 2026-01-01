Overleaf is een browsergebaseerde collaboratieve LaTeX-editor die wereldwijd wordt gebruikt door miljoenen onderzoekers, academici en ingenieurs. Het vervangt lokale LaTeX-installaties door een cloudgebaseerde omgeving waar teams documenten in realtime kunnen schrijven, compileren en beoordelen — met volledige LaTeX-ondersteuning, inclusief aangepaste pakketten, BibTeX en kruisverwijzingen.

Door Overleaf zelf te hosten op je eigen VPS blijven gevoelig onderzoek, bedrijfseigen manuscripten en institutionele documenten volledig onder jouw controle. Je krijgt dezelfde realtime samenwerking en rijke LaTeX-compilatiepipeline als de cloudservice, zonder dat gegevens je infrastructuur verlaten of dat er per-seat SaaS-abonnementen nodig zijn.