Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder die linkrot oplost door automatisch volledige paginamomentopnamen â€” inclusief afbeeldingen en opmaak â€” te archiveren op het moment dat je een link opslaat. Je bladwijzers blijven jaren later leesbaar, ongeacht wat er met de originele URL gebeurt. Verzamelingen, tags, markeringen en annotaties laten je gestructureerde kennisbanken opbouwen in plaats van platte lijsten met links.

Linkwarden zelf hosten geeft je onbeperkte archivering, alleen beperkt door de opslagruimte van je VPS, volledige privacy over je browsepatronen en geen risico om jaren aan samengestelde bladwijzers te verliezen doordat een cloudservice wordt stopgezet of zijn prijsmodel wijzigt.