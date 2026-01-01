Implementeer Linkwarden met Ã©Ã©n klik.
Samenwerkende bladwijzerbeheerder die volledige webpagina-momentopnamen archiveert, zodat opgeslagen links nooit doodlopen.
Kies een VPS-plan voor Linkwarden
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Linkwarden kunt bouwen
Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder die linkrot oplost door automatisch volledige paginamomentopnamen â€” inclusief afbeeldingen en opmaak â€” te archiveren op het moment dat je een link opslaat. Je bladwijzers blijven jaren later leesbaar, ongeacht wat er met de originele URL gebeurt. Verzamelingen, tags, markeringen en annotaties laten je gestructureerde kennisbanken opbouwen in plaats van platte lijsten met links.
Linkwarden zelf hosten geeft je onbeperkte archivering, alleen beperkt door de opslagruimte van je VPS, volledige privacy over je browsepatronen en geen risico om jaren aan samengestelde bladwijzers te verliezen doordat een cloudservice wordt stopgezet of zijn prijsmodel wijzigt.
Belangrijkste kenmerken van Linkwarden
Volledige pagina-archivering
Legt automatisch volledige pagina-momentopnamen vast met afbeeldingen, zodat opgeslagen inhoud behouden blijft, zelfs wanneer oorspronkelijke sites offline gaan.
Collecties & Tags
Organiseer bladwijzers in benoemde verzamelingen met aangepaste tags en aantekeningen voor gestructureerde, doorzoekbare kennisbanken.
Multi-gebruikerssamenwerking
Je deelt collecties met teamgenoten en beheert de toegang met gebruikersspecifieke machtigingen voor teamonderzoek en kennisdeling.
Fulltext zoeken
Doorzoek gearchiveerde paginacontent, titels, beschrijvingen en annotaties om direct alles in je collectie te vinden.
Browser Extensies
Sla pagina's direct op vanuit Chrome of Firefox met Ã©Ã©n klik, waarbij de extensie content vastlegt voordat deze verdwijnt.
Waarom Linkwarden op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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