Implementeer 2FAuth met één klik installatie.
Zelf-gehoste webgebaseerde twee-factor authenticatiebeheerder toegankelijk vanaf elk apparaat, waarbij je codes onder jouw controle blijven.
Kies een VPS-plan voor 2FAuth
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met 2FAuth kunt bouwen
2FAuth is een open-source, webgebaseerd alternatief voor mobiele authenticator-apps zoals Google Authenticator en Authy. Het genereert Time-based One-Time Passwords (TOTP) en HOTP-codes via een overzichtelijke browserinterface, zodat je authenticatiecodes vanaf elk apparaat bereikbaar zijn – niet gebonden aan één enkele telefoon.
In tegenstelling tot mobiele authenticators slaat 2FAuth je geheimen op in infrastructuur die jij beheert, met versleutelde opslag en optionele accountbeveiliging. Dit betekent geen vendor lock-in, geen gegevens gedeeld met commerciële diensten, en geen afhankelijkheid van een telefoon die verloren kan gaan of beschadigd kan raken wanneer je het meest moet inloggen.
Belangrijkste kenmerken van 2FAuth
Webgebaseerde toegang
Krijg toegang tot al je 2FA-codes vanaf elke browser op elk apparaat, waardoor je niet afhankelijk bent van één enkele telefoon tijdens kritieke inlogmomenten.
TOTP- en HOTP-ondersteuning
Genereert zowel tijdgebaseerde als tellergebaseerde eenmalige wachtwoorden, die voldoen aan de authenticatiestandaarden die worden gebruikt door vrijwel elke dienst die 2FA aanbiedt.
Eenvoudige accountinstelling
Voeg accounts toe via QR-codescanning of handmatige invoer, en organiseer ze in groepen met pictogrammen voor snelle visuele identificatie.
Import en export
Migreer van Google Authenticator, Aegis en 2FAS met ingebouwde importtools, en exporteer je gegevens op elk moment om lock-in te voorkomen.
Wachtwoordloos inloggen
WebAuthn-ondersteuning laat je authenticeren bij 2FAuth zelf zonder wachtwoord, waarbij een moderne beveiligingslaag wordt toegevoegd aan de manager die je andere accounts bewaakt.
Waarom 2FAuth op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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