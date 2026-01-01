Authentik is een flexibele open-source identiteitsprovider die organisaties enterprise-grade authenticatie en gebruikersbeheer biedt zonder de complexiteit die doorgaans geassocieerd wordt met identiteitsinfrastructuur. Het ondersteunt OAuth2-, OpenID Connect- en SAML-protocollen, waardoor het compatibel is met vrijwel elke applicatie of dienst die gebruikersauthenticatie nodig heeft. Multifactorauthenticatie, aanpasbare inlogstromen, LDAP-integratie en een selfservice gebruikersportaal maken de mogelijkheden compleet.

Authentik zelf hosten geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over gebruikersgegevens en sessiedata, elimineert terugkerende kosten per gebruiker die door commerciële identiteitsproviders in rekening worden gebracht, en laat je authenticatiestromen aanpassen aan de exacte vereisten van jouw organisatie. Deze implementatie draait een server, een achtergrondworker, PostgreSQL en Redis — alles wat nodig is voor een productieklare identiteitsplatform.