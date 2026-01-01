Implementeer Authentik met één klik installatie.
Open-source identiteitsprovider die enterprise SSO, OAuth2, SAML en multi-factor authenticatie voor elke applicatie levert.
Kies een VPS-plan voor Authentik
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Authentik kunt bouwen
Authentik is een flexibele open-source identiteitsprovider die organisaties enterprise-grade authenticatie en gebruikersbeheer biedt zonder de complexiteit die doorgaans geassocieerd wordt met identiteitsinfrastructuur. Het ondersteunt OAuth2-, OpenID Connect- en SAML-protocollen, waardoor het compatibel is met vrijwel elke applicatie of dienst die gebruikersauthenticatie nodig heeft. Multifactorauthenticatie, aanpasbare inlogstromen, LDAP-integratie en een selfservice gebruikersportaal maken de mogelijkheden compleet.
Authentik zelf hosten geeft je volledige gegevenssoevereiniteit over gebruikersgegevens en sessiedata, elimineert terugkerende kosten per gebruiker die door commerciële identiteitsproviders in rekening worden gebracht, en laat je authenticatiestromen aanpassen aan de exacte vereisten van jouw organisatie. Deze implementatie draait een server, een achtergrondworker, PostgreSQL en Redis — alles wat nodig is voor een productieklare identiteitsplatform.
Belangrijkste kenmerken van Authentik
Universele SSO-protocollen
Ondersteuning voor OAuth2, OpenID Connect en SAML betekent dat Authentik direct werkt als de identiteitsprovider voor vrijwel elke moderne applicatie of dienst.
Flexibele MFA
Multi-factor authenticatie afdwingen via TOTP-authenticator-apps, WebAuthn-hardware-sleutels of sms — configureerbaar per applicatie of gebruikersgroep.
Aanpasbare inlogstromen
Ontwerp authenticatiepijplijnen met voorwaardelijke stappen, aangepaste branding en beleidsgebaseerde toegangscontrole om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van je organisatie.
LDAP-directoryintegratie
Maak verbinding met bestaande Active Directory- of LDAP-mappen om gebruikers en groepen te synchroniseren, zodat je je gebruikersdatabase niet helemaal opnieuw hoeft op te bouwen.
Audit- en nalevingslogging
Gedetailleerde gebeurtenislogboeken en auditsporen leggen elke authenticatiegebeurtenis vast, waardoor je de nodige zichtbaarheid krijgt voor beveiligingscontroles en naleving van regelgeving.
Waarom Authentik op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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