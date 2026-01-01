Implementeer Vaultwarden met één klik installatie.
Lichtgewicht, zelfgehoste, Bitwarden-compatibele wachtwoordmanager geschreven in Rust met automatische HTTPS via Traefik.
Kies een VPS-plan voor Vaultwarden
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Vaultwarden kunt bouwen
Vaultwarden is een onofficiële, lichtgewicht implementatie van de Bitwarden server API, geschreven in Rust. Het gebruikt een fractie van het geheugen dat nodig is voor de officiële Bitwarden-server, terwijl het volledig compatibel blijft met alle officiële Bitwarden-clients — browserextensies, desktop-apps en mobiele apps werken allemaal zonder aanpassingen.
Door je wachtwoordkluis zelf te hosten op een VPS blijven al je wachtwoorden, beveiligde notities en inloggegevens volledig binnen je eigen infrastructuur. Deze template routeert automatisch HTTPS via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy met Let's Encrypt-certificaten, waardoor wordt voldaan aan de HTTPS-vereiste van Bitwarden-clients vanaf de eerste implementatie.
Belangrijkste kenmerken van Vaultwarden
Bitwarden-compatibel
Alle officiële Bitwarden browser-extensies, desktop- en mobiele clients maken verbinding met Vaultwarden zonder enige aanpassing.
Rust-efficiëntie
Geschreven in Rust, gebruikt Vaultwarden een fractie van het RAM en de CPU die de officiële op Java gebaseerde Bitwarden-server vereist.
Automatisch HTTPS
Verkeer wordt gerouteerd via de vooraf geïnstalleerde Traefik-proxy met Let's Encrypt-certificaten, waardoor Bitwarden's HTTPS-vereiste onmiddellijk wordt voldaan.
Organisatieondersteuning
Deel kluisitems met familie of teamleden via de organisatie- en verzamelfuncties van Vaultwarden.
Noodtoegang
Geef vertrouwde contacten noodtoegang tot jouw kluis met instelbare wachtperiodes voor accountherstelscenario's.
Waarom Vaultwarden op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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