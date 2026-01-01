Vaultwarden is een onofficiële, lichtgewicht implementatie van de Bitwarden server API, geschreven in Rust. Het gebruikt een fractie van het geheugen dat nodig is voor de officiële Bitwarden-server, terwijl het volledig compatibel blijft met alle officiële Bitwarden-clients — browserextensies, desktop-apps en mobiele apps werken allemaal zonder aanpassingen.

Door je wachtwoordkluis zelf te hosten op een VPS blijven al je wachtwoorden, beveiligde notities en inloggegevens volledig binnen je eigen infrastructuur. Deze template routeert automatisch HTTPS via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy met Let's Encrypt-certificaten, waardoor wordt voldaan aan de HTTPS-vereiste van Bitwarden-clients vanaf de eerste implementatie.