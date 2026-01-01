Implementeer Authorizer met één klik.
Open source zelf-gehoste authenticatieserver die jouw apps een complete identiteitslaag geeft zonder SaaS van derden.
Kies een VPS-plan voor Authorizer
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Authorizer kunt bouwen
Authorizer is een zelfgehoste authenticatie- en autorisatieserver die clouddiensten zoals Auth0, Firebase Auth of Clerk vervangt. Het biedt standaard e-mail/wachtwoord-login, sociale OAuth met meer dan 10 providers, magic links, meervoudige authenticatie en rolgebaseerde toegangscontrole — alles draait binnen je eigen infrastructuur, met gebruikersgegevens opgeslagen in je eigen database.
In plaats van kosten per gebruiker te betalen of een derde partij te vertrouwen met de inloggegevens van je gebruikers, behoud je met het zelf hosten van Authorizer de volledige eigendom van je identiteitslaag. Het biedt een GraphQL API en een ingebouwde inlogpagina waar je applicaties naartoe kunnen omleiden, ondersteund door SQLite, PostgreSQL, MySQL, of een van de meer dan 13 ondersteunde database-backends.
Belangrijkste kenmerken van Authorizer
Sociaal & wachtwoordloze login
Ondersteuning voor Google, GitHub en meer dan 10 OAuth-providers, naast magic link en TOTP-gebaseerde MFA, zodat gebruikers kunnen inloggen op de manier die zij verkiezen.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Definieer aangepaste rollen en beveiligde rollen om te beperken wat geauthenticeerde gebruikers kunnen doen binnen je applicatie.
GraphQL-API
Volledige GraphQL-interface voor gebruikersbeheer, tokenuitgifte en configuratie maakt integratie eenvoudig in elke technologiestack.
Ingebouwde inlog-UI
Wordt geleverd met een kant-en-klare inlogpagina op /app en een beheerdersdashboard op /dashboard — geen aangepaste authenticatie-interface nodig om te beginnen.
13+ databasebackends
Draai op SQLite voor eenvoud of maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, MongoDB, of een van de 10+ andere ondersteunde databases naarmate je behoeften groeien.
Waarom Authorizer op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
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