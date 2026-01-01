Authorizer is een zelfgehoste authenticatie- en autorisatieserver die clouddiensten zoals Auth0, Firebase Auth of Clerk vervangt. Het biedt standaard e-mail/wachtwoord-login, sociale OAuth met meer dan 10 providers, magic links, meervoudige authenticatie en rolgebaseerde toegangscontrole — alles draait binnen je eigen infrastructuur, met gebruikersgegevens opgeslagen in je eigen database.

In plaats van kosten per gebruiker te betalen of een derde partij te vertrouwen met de inloggegevens van je gebruikers, behoud je met het zelf hosten van Authorizer de volledige eigendom van je identiteitslaag. Het biedt een GraphQL API en een ingebouwde inlogpagina waar je applicaties naartoe kunnen omleiden, ondersteund door SQLite, PostgreSQL, MySQL, of een van de meer dan 13 ondersteunde database-backends.