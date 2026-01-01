Implementeer Autobase met één-klik installatie.
Open-source zelfgehost Database-as-a-Service-platform voor het automatiseren van PostgreSQL clusterprovisioning en -beheer.
Kies een VPS-plan voor Autobase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Autobase kunt bouwen
Autobase is een open-source alternatief voor cloud-beheerde databaseservices zoals Amazon RDS en Google Cloud SQL, met geautomatiseerde PostgreSQL-clusterprovisioning, high-availability configuratie en gecentraliseerd beheer via een intuïtieve webconsole. Met meer dan 4.000 GitHub-sterren kun je productieklare PostgreSQL-clusters provisioneren met geautomatiseerde failover, geplande back-ups en point-in-time recovery, zonder complexe HA-configuratie handmatig te hoeven beheersen.
Zelf-hosting van Autobase elimineert de terugkerende kosten per uur van cloud-databaseservices, terwijl je je database-infrastructuur en alle opgeslagen gegevens volledig onder controle houdt. De geïntegreerde DBDesk Studio biedt directe SQL-toegang en schema-exploratie, en de REST API maakt volledig programmatisch beheer mogelijk — waardoor je het gemak van een beheerde database hebt op je eigen infrastructuur.
Belangrijkste kenmerken van Autobase
Eén-klik clusterinrichting
Zet volledig geconfigureerde, zeer beschikbare PostgreSQL-clusters op via de webconsole zonder handmatig HA-configuratiebestanden of Ansible playbooks te schrijven.
Geautomatiseerde failover
Ingebouwde failover detecteert primaire storingen en promoot automatisch een replica, waardoor de downtime voor productieworkloads wordt geminimaliseerd zonder handmatige tussenkomst.
Geïntegreerde SQL-studio
DBDesk Studio wordt meegeleverd met de console en biedt schemabrowsing, query-uitvoering en gegevensverkenning zonder een aparte databaseclient te installeren.
Back-up en herstel
Plan geautomatiseerde back-ups en herstel clusters naar elk gewenst moment, ter bescherming tegen gegevensverlies door per ongeluk verwijderen of applicatiefouten.
REST API-automatisering
Elke beheeractie is beschikbaar via een REST API, wat integratie mogelijk maakt met CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code tools en aangepaste automatiseringsscripts.
Waarom Autobase op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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