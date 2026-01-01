Tot wel 69% korting op Autobase

Implementeer Autobase met één-klik installatie.

Open-source zelfgehost Database-as-a-Service-platform voor het automatiseren van PostgreSQL clusterprovisioning en -beheer.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Autobase met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Autobase kunt bouwen

Autobase is een open-source alternatief voor cloud-beheerde databaseservices zoals Amazon RDS en Google Cloud SQL, met geautomatiseerde PostgreSQL-clusterprovisioning, high-availability configuratie en gecentraliseerd beheer via een intuïtieve webconsole. Met meer dan 4.000 GitHub-sterren kun je productieklare PostgreSQL-clusters provisioneren met geautomatiseerde failover, geplande back-ups en point-in-time recovery, zonder complexe HA-configuratie handmatig te hoeven beheersen.

Zelf-hosting van Autobase elimineert de terugkerende kosten per uur van cloud-databaseservices, terwijl je je database-infrastructuur en alle opgeslagen gegevens volledig onder controle houdt. De geïntegreerde DBDesk Studio biedt directe SQL-toegang en schema-exploratie, en de REST API maakt volledig programmatisch beheer mogelijk — waardoor je het gemak van een beheerde database hebt op je eigen infrastructuur.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Autobase

Eén-klik clusterinrichting

Zet volledig geconfigureerde, zeer beschikbare PostgreSQL-clusters op via de webconsole zonder handmatig HA-configuratiebestanden of Ansible playbooks te schrijven.

Geautomatiseerde failover

Ingebouwde failover detecteert primaire storingen en promoot automatisch een replica, waardoor de downtime voor productieworkloads wordt geminimaliseerd zonder handmatige tussenkomst.

Geïntegreerde SQL-studio

DBDesk Studio wordt meegeleverd met de console en biedt schemabrowsing, query-uitvoering en gegevensverkenning zonder een aparte databaseclient te installeren.

Back-up en herstel

Plan geautomatiseerde back-ups en herstel clusters naar elk gewenst moment, ter bescherming tegen gegevensverlies door per ongeluk verwijderen of applicatiefouten.

REST API-automatisering

Elke beheeractie is beschikbaar via een REST API, wat integratie mogelijk maakt met CI/CD-pipelines, infrastructure-as-code tools en aangepaste automatiseringsscripts.

Waarom Autobase op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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