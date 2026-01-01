Autobase is een open-source alternatief voor cloud-beheerde databaseservices zoals Amazon RDS en Google Cloud SQL, met geautomatiseerde PostgreSQL-clusterprovisioning, high-availability configuratie en gecentraliseerd beheer via een intuïtieve webconsole. Met meer dan 4.000 GitHub-sterren kun je productieklare PostgreSQL-clusters provisioneren met geautomatiseerde failover, geplande back-ups en point-in-time recovery, zonder complexe HA-configuratie handmatig te hoeven beheersen.

Zelf-hosting van Autobase elimineert de terugkerende kosten per uur van cloud-databaseservices, terwijl je je database-infrastructuur en alle opgeslagen gegevens volledig onder controle houdt. De geïntegreerde DBDesk Studio biedt directe SQL-toegang en schema-exploratie, en de REST API maakt volledig programmatisch beheer mogelijk — waardoor je het gemak van een beheerde database hebt op je eigen infrastructuur.