Tot wel 69% korting op PostgreSQL

Deploy PostgreSQL in one click installation.

The world's most advanced open-source relational database â€” trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.

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AI-beheerde VPS
â‚¬5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Deploy PostgreSQL in one click installation.

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â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
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1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
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KVM 2
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Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
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200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
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Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
â‚¬17,99
â‚¬5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
â‚¬21,99
â‚¬7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
â‚¬35,99
â‚¬10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
â‚¬64,99
â‚¬21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor â‚¬ 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met PostgreSQL kunt bouwen

PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions â€” giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.

Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van PostgreSQL

ACID Compliance

Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.

JSON & Hybrid Schemas

Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.

Advanced Indexing

B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern â€” from simple lookups to full-text search and geospatial queries.

Rich Extension Ecosystem

PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.

Streaming Replication

Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.

Waarom PostgreSQL op Hostinger draaien?

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met Ã©Ã©n klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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