Implementeer Apache Amoro met een één-klik-installatie.
Open-source lakehouse-beheerservice voor Apache Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- en Paimon-tabellen.
Kies een VPS-plan voor Apache Amoro
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Amoro kunt bouwen
Apache Amoro is een incuberend Apache-project dat een zelfbeherende laag toevoegt bovenop open lakehouse-formaten, en biedt een uniform webdashboard voor catalogi, tabellen en continue zelfoptimalisatie. Het integreert met Flink, Spark en Trino, zodat platformteams tabelonderhoud, bestandscompactie, snapshotverloop en gegevensbewaarbeleid kunnen centraliseren over meerdere tabelformaten vanuit één plek.
Zelf-hosten van Amoro houdt catalogusmetadata, tabelstatistieken en optimizeractiviteit op infrastructuur die je beheert, vrij van SaaS-kosten per tabel. De gebundelde web-UI toont tabelgroottes, optimalisatievoortgang, snapshothistorie en SQL-terminaltoegang, wat dataplatformteams een operationele console geeft die niet bestaat in ruwe Iceberg- of Paimon-implementaties.
Belangrijkste kenmerken van Apache Amoro
Uniform lakehouse-dashboard
Blader door catalogi, schema's, tabellen, snapshots en partities van Iceberg-, Mixed-Iceberg-, Mixed-Hive- en Paimon-formaten vanuit één web-UI zonder SQL te schrijven.
Zelfoptimaliserende motor
Voortdurend kleine bestanden comprimeert, verwijderingen samenvoegt en manifesten herschrijft op de achtergrond, zodat streaming- en CDC-tabellen snel opvraagbaar blijven zonder handmatige onderhoudstaken.
Multiformaatcatalogus
Registreer interne Amoro-catalogi of maak verbinding met bestaande Hive Metastore-, AWS Glue-, REST- en Hadoop-catalogi en beheer elk ondersteund tabelformaat vanaf één controlepaneel.
Inplugbare optimalisatorcontainers
Voer optimalisatietaken direct uit op een lokale container of schaal uit naar externe Flink-, Spark- of Kubernetes-optimalisatiecontainers naarmate datavolumes groeien.
Ingebouwde SQL-terminal
Voer query's uit op en inspecteer tabellen direct vanuit het dashboard met behulp van de ingebedde lokale Spark-terminal, of verbind Kyuubi voor gedeelde SQL-toegang van productieniveau.
Waarom Apache Amoro op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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