Apache Amoro is een incuberend Apache-project dat een zelfbeherende laag toevoegt bovenop open lakehouse-formaten, en biedt een uniform webdashboard voor catalogi, tabellen en continue zelfoptimalisatie. Het integreert met Flink, Spark en Trino, zodat platformteams tabelonderhoud, bestandscompactie, snapshotverloop en gegevensbewaarbeleid kunnen centraliseren over meerdere tabelformaten vanuit één plek.

Zelf-hosten van Amoro houdt catalogusmetadata, tabelstatistieken en optimizeractiviteit op infrastructuur die je beheert, vrij van SaaS-kosten per tabel. De gebundelde web-UI toont tabelgroottes, optimalisatievoortgang, snapshothistorie en SQL-terminaltoegang, wat dataplatformteams een operationele console geeft die niet bestaat in ruwe Iceberg- of Paimon-implementaties.