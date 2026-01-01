Apache Doris is een moderne, realtime MPP-analyse database die door duizenden organisaties, waaronder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan en ByteDance, wordt gebruikt om dashboards, ad-hoc analyses en klantgerichte analyses aan te drijven op honderden terabytes aan data. De gevectoriseerde uitvoeringsengine, kolomopslag en kosten-gebaseerde optimizer leveren subseconde SQL-prestaties over miljarden rijen, terwijl ze wire-compatibel blijven met het MySQL-protocol, zodat bestaande BI-tools en drivers zonder wijzigingen kunnen verbinden.

Door Doris zelf te hosten op je eigen VPS houd je querylatentie, retentiebeleid en ingestiepijplijnen onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De gebundelde frontend levert een geïntegreerde webconsole voor clusterstatus, queryprofilering en SQL-exploratie.