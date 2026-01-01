Implementeer Apache Doris met één klik installatie.
Krachtige MPP-analysedatabase voor real-time rapportage, ad-hoc SQL en uniforme datawarehousing op petabyteschaal.
Kies een VPS-plan voor Apache Doris
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Doris kunt bouwen
Apache Doris is een moderne, realtime MPP-analyse database die door duizenden organisaties, waaronder JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan en ByteDance, wordt gebruikt om dashboards, ad-hoc analyses en klantgerichte analyses aan te drijven op honderden terabytes aan data. De gevectoriseerde uitvoeringsengine, kolomopslag en kosten-gebaseerde optimizer leveren subseconde SQL-prestaties over miljarden rijen, terwijl ze wire-compatibel blijven met het MySQL-protocol, zodat bestaande BI-tools en drivers zonder wijzigingen kunnen verbinden.
Door Doris zelf te hosten op je eigen VPS houd je querylatentie, retentiebeleid en ingestiepijplijnen onder directe controle, zonder facturering per query of vendor lock-in. De gebundelde frontend levert een geïntegreerde webconsole voor clusterstatus, queryprofilering en SQL-exploratie.
Belangrijkste kenmerken van Apache Doris
MySQL-compatibel SQL
Ondersteunt het MySQL wire protocol, zodat JDBC, ODBC, BI-tools en bestaande dashboards verbinding maken met Doris zonder codewijzigingen.
Gevetcoriseerde MPP-motor
Kolomopslag met gevectoriseerde uitvoering en een kosten-gebaseerde optimizer levert subseconde SQL op voor miljarden rijen.
Realtime inname
Stream Load, Routine Load vanuit Kafka en Flink/Spark connectoren pushen actuele gegevens binnen enkele seconden naar opvraagbare tabellen.
Gefedereerde lakehouse query's
Multi-Catalog leest Hive-, Iceberg-, Hudi-, Paimon- en JDBC-bronnen direct, zodat je lake-data kunt opvragen zonder deze te kopiëren.
Ingebouwde webconsole
De frontend biedt een browser-UI voor de clusterstatus, het uitvoeren van SQL, het inspecteren van queryprofielen en het beheer van gebruikers en rollen.
Waarom Apache Doris op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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