Apache CouchDB is een open-source NoSQL-documentdatabase die gegevens opslaat als JSON-documenten en elke bewerking beschikbaar maakt via een duidelijke HTTP/REST API. In tegenstelling tot de meeste databases is CouchDB van nature multi-primair — elke node accepteert lees- en schrijfbewerkingen, en wijzigingen stromen tussen nodes (en zelfs browserclients) via incrementele replicatie die netwerkonderbrekingen en intermitterende connectiviteit overleeft.

Zelf CouchDB hosten op je eigen VPS geeft je een productieklare database voor offline-first mobiele apps, edge-implementaties en veerkrachtige webservices zonder prijs per document of door de leverancier beheerde limieten. De gebundelde Fauxton webconsole biedt volledige administratieve toegang voor queries, replicatie-instellingen, gebruikersbeheer en het bewerken van ontwerpdocumenten.