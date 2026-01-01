Implementeer Apache CouchDB met één-klik installatie.
Multi-primaire documentdatabase met een intuïtieve HTTP/JSON API, ontworpen voor betrouwbaarheid en offline-first replicatie.
Kies een VPS-plan voor Apache CouchDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache CouchDB kunt bouwen
Apache CouchDB is een open-source NoSQL-documentdatabase die gegevens opslaat als JSON-documenten en elke bewerking beschikbaar maakt via een duidelijke HTTP/REST API. In tegenstelling tot de meeste databases is CouchDB van nature multi-primair — elke node accepteert lees- en schrijfbewerkingen, en wijzigingen stromen tussen nodes (en zelfs browserclients) via incrementele replicatie die netwerkonderbrekingen en intermitterende connectiviteit overleeft.
Zelf CouchDB hosten op je eigen VPS geeft je een productieklare database voor offline-first mobiele apps, edge-implementaties en veerkrachtige webservices zonder prijs per document of door de leverancier beheerde limieten. De gebundelde Fauxton webconsole biedt volledige administratieve toegang voor queries, replicatie-instellingen, gebruikersbeheer en het bewerken van ontwerpdocumenten.
Belangrijkste kenmerken van Apache CouchDB
Multi-primaire replicatie
Elke node accepteert schrijfbewerkingen en synchroniseert wijzigingen incrementeel — perfect voor actief-actieve clusters, edge-nodes en mobiele synchronisatie met PouchDB of Couchbase Lite.
HTTP/JSON-API
Elke bewerking is een standaard HTTP-verzoek dat JSON retourneert, waardoor CouchDB bruikbaar is vanuit elke taal of runtime zonder een native driver.
Fauxton Beheerder UI
Browsergebaseerd dashboard voor het door databases bladeren, het uitvoeren van Mango-query's, het bewerken van ontwerpdocumenten en het configureren van replicatie.
Mango Querytaal
MongoDB-stijl JSON-querysyntaxis met declaratieve selectors en indexen — je hoeft geen JavaScript-views te schrijven voor veelvoorkomende zoekopdrachten.
Crash-Only Ontwerp
Append-only B-tree opslag betekent dat CouchDB plotseling stroomverlies overleeft zonder corruptie en direct herstelt bij herstart.
Waarom Apache CouchDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
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