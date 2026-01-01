Installeer Open Monograph Press met één klik installatie.
Open-sourceplatform voor het beheren van de redactionele workflow van wetenschappelijke boeken, monografieën en geredigeerde bundels.
Kies een VPS-plan voor Open Monograph Press
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Monograph Press kunt bouwen
Open Monograph Press (OMP) is een gratis, open-source publicatieplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project voor universitaire uitgeverijen, wetenschappelijke genootschappen en onafhankelijke academische uitgevers. Het beheert de volledige redactionele workflow voor boeken — van indiening en interne beoordeling tot eindredactie, productie en online cataloguspublicatie — in één geïntegreerde tool.
Door OMP zelf te hosten op je eigen VPS houd je manuscripten, identiteiten van recensenten, contracten en lezeranalyses onder je directe controle, in plaats van bij een uitgeversdienst van derden. Deze template bundelt een MariaDB-database voor betrouwbare metagegevensopslag en leidt verkeer via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy, zodat je uitgeverij bereikbaar is via HTTPS zodra de implementatie is voltooid.
Belangrijkste kenmerken van Open Monograph Press
Redactionele workflow
Doorloop elke inzending via de indienings-, interne beoordelings-, externe beoordelings-, redactie- en productiefasen met taaktoewijzingen op basis van rollen.
Series en catalogi
Organiseer titels in boekenreeksen, categorieën en een openbare catalogus, zodat lezers je uitgeverij kunnen doorzoeken op onderwerp, auteur of reeks.
Meerdere formaten per boek
Verkoop of distribueer elke monografie in verschillende formaten — PDF, EPUB, HTML, hardcover, paperback — vanuit één catalogusitem met uitgebreide metadata.
ONIX- en DOI-metagegevens
Genereer ONIX-records en registreer DOI's zodat je monografieën vindbaar zijn in bibliotheekcatalogi, zoekmachines en academische indexen.
Meertalige pers
Beheer een pers in meerdere talen met een gelokaliseerde interface, metadatavelden en lezersgerichte pagina's vanaf één installatie.
Open-source en zelf gehost
Gebouwd en onderhouden door het Public Knowledge Project, is OMP volledig open source, zonder kosten per titel of vendor lock-in.
Waarom Open Monograph Press op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.