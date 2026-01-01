Open Monograph Press (OMP) is een gratis, open-source publicatieplatform ontwikkeld door het Public Knowledge Project voor universitaire uitgeverijen, wetenschappelijke genootschappen en onafhankelijke academische uitgevers. Het beheert de volledige redactionele workflow voor boeken — van indiening en interne beoordeling tot eindredactie, productie en online cataloguspublicatie — in één geïntegreerde tool.

Door OMP zelf te hosten op je eigen VPS houd je manuscripten, identiteiten van recensenten, contracten en lezeranalyses onder je directe controle, in plaats van bij een uitgeversdienst van derden. Deze template bundelt een MariaDB-database voor betrouwbare metagegevensopslag en leidt verkeer via de vooraf geïnstalleerde Traefik reverse proxy, zodat je uitgeverij bereikbaar is via HTTPS zodra de implementatie is voltooid.