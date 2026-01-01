Phoenix is een open-source AI-observatieplatform, gebouwd door Arize AI voor teams die applicaties ontwikkelen met grote taalmodellen, agents en retrieval-pijplijnen. Het legt elke trace vast die door je applicatie wordt geproduceerd via standaard OpenTelemetry-instrumentatie, waarbij latentie, tokengebruik en antwoordkwaliteit aan het licht komen, zodat engineers regressies kunnen opsporen voordat deze klanten bereiken. Met kant-en-klare integraties voor LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en de meeste andere AI-frameworks, past Phoenix naadloos in bestaande pijplijnen zonder codeherschrijvingen.

Zelf Phoenix hosten op je eigen VPS houdt prompts, modeloutputs en retrieval-context op infrastructuur die je beheert. Er zijn geen kosten per trace of beperkingen voor gegevensresidentie — sla zoveel telemetrie op als je schijf toelaat.