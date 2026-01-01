Implementeer Phoenix met één-klik installatie.
Open-source AI-observatieplatform voor het traceren, evalueren en monitoren van LLM-applicaties en AI-agenten in productie.
Kies een VPS-plan voor Phoenix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Phoenix kunt bouwen
Phoenix is een open-source AI-observatieplatform, gebouwd door Arize AI voor teams die applicaties ontwikkelen met grote taalmodellen, agents en retrieval-pijplijnen. Het legt elke trace vast die door je applicatie wordt geproduceerd via standaard OpenTelemetry-instrumentatie, waarbij latentie, tokengebruik en antwoordkwaliteit aan het licht komen, zodat engineers regressies kunnen opsporen voordat deze klanten bereiken. Met kant-en-klare integraties voor LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic en de meeste andere AI-frameworks, past Phoenix naadloos in bestaande pijplijnen zonder codeherschrijvingen.
Zelf Phoenix hosten op je eigen VPS houdt prompts, modeloutputs en retrieval-context op infrastructuur die je beheert. Er zijn geen kosten per trace of beperkingen voor gegevensresidentie — sla zoveel telemetrie op als je schijf toelaat.
Belangrijkste kenmerken van Phoenix
OpenTelemetry-tracering
Leg de volledige uitvoeringsboom vast van elke LLM-aanroep, tool-aanroep en ophaalstap met behulp van het standaard OTLP-protocol.
Evaluatiekader
Gebruik LLM-als-rechter en codegebaseerde evaluatoren op datasets om de kwaliteit van de respons te beoordelen en regressies op te sporen vóór implementatie.
Promptspeeltuin
Itereer op prompts naast elkaar tussen modellen en parameters zonder de applicatiecode aan te raken of opnieuw te implementeren.
Kaderintegraties
Drop-in instrumentatie voor LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock en Vertex AI.
Datasetexperimenten
Bouw gegevenssets van productietraces en speel ze opnieuw af tegen nieuwe prompt- of modelversies om uitvoer te vergelijken.
Inbeddingsanalyse
Inspecteer de ophaalkwaliteit met embedding-visualisaties die drift, clusters en laag-relevante resultaten onthullen.
Waarom Phoenix op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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