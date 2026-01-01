Implementeer Checkmk met één-klik installatie.
Uitgebreide infrastructuurmonitoring met automatische detectie, agentloze controles, dashboards en waarschuwingen voor servers, netwerken en cloudworkloads.
Kies een VPS-plan voor Checkmk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Checkmk kunt bouwen
Checkmk is een uitgebreid infrastructuur- en applicatiemonitoringplatform dat Nagios-compatibele plugins combineert met een moderne web-UI, automatische detectie van services en ingebouwde dashboards. De Community Edition (voorheen Raw Edition) is volledig open-source en omvat de complete monitoring-engine, agentontvangers, meldingsroutering en rapportagefuncties die door tienduizenden organisaties worden gebruikt om servers, switches, virtualisatiehosts en cloudworkloads te monitoren vanuit één enkel overzicht.
Het zelf hosten van Checkmk op je VPS houdt elke referentie, hostnaam en meting binnen je eigen infrastructuur. Automatische detectie scant hosts bij de eerste registratie en stelt de juiste servicecontroles voor voor het gevonden besturingssysteem en de software, wat de installatietijd drastisch verkort vergeleken met het handmatig configureren van elke meting.
Belangrijkste kenmerken van Checkmk
Automatische detectie van diensten
Voeg een host toe en Checkmk inspecteert deze op OS, services, bestandssystemen, netwerkinterfaces en software, waarbij automatisch de juiste monitoringcontroles worden voorgesteld.
Agent- en agentloze controles
Monitor servers via lichtgewicht agents op Linux, Windows en Unix, of gebruik SNMP, IPMI, REST API's en tientallen integraties voor switches, hypervisors en cloudservices.
Dashboards en rapporten
Voorgebouwde weergaven omvatten hostoverzicht, probleemstatus, prestatiegrafieken en SLA-rapportage, met een grafische editor voor aangepaste dashboards en meldingen.
Slimme waarschuwingen
Meldingroutering met escalatieregels, tijdvensterbewuste rustige uren, multi-kanaals levering en aanpasbare sjablonen per hostgroep en team.
Gedistribueerde monitoring
Schaal op naar meerdere sites met centraal beheer, externe satellietservers en gesynchroniseerde configuratiereplicatie over geografische locaties.
Waarom Checkmk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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