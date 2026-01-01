Checkmk is een uitgebreid infrastructuur- en applicatiemonitoringplatform dat Nagios-compatibele plugins combineert met een moderne web-UI, automatische detectie van services en ingebouwde dashboards. De Community Edition (voorheen Raw Edition) is volledig open-source en omvat de complete monitoring-engine, agentontvangers, meldingsroutering en rapportagefuncties die door tienduizenden organisaties worden gebruikt om servers, switches, virtualisatiehosts en cloudworkloads te monitoren vanuit één enkel overzicht.

Het zelf hosten van Checkmk op je VPS houdt elke referentie, hostnaam en meting binnen je eigen infrastructuur. Automatische detectie scant hosts bij de eerste registratie en stelt de juiste servicecontroles voor voor het gevonden besturingssysteem en de software, wat de installatietijd drastisch verkort vergeleken met het handmatig configureren van elke meting.