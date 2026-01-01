Mazanoke is een zelfgehoste afbeeldingsoptimalisator die volledig in de browser draait. Wanneer gebruikers afbeeldingen comprimeren, het formaat wijzigen of converteren via de Mazanoke-interface, vindt alle verwerking lokaal op hun apparaat plaats — er worden geen afbeeldingsgegevens naar de server of een derde partij verzonden. Dit maakt het geschikt voor het verwerken van gevoelige afbeeldingen die niet kunnen worden geüpload naar cloudcompressietools.

In tegenstelling tot gehoste afbeeldingsoptimalisatiediensten, geeft het zelf hosten van Mazanoke op je VPS je team een privé, altijd beschikbaar eindpunt voor afbeeldingsverwerking. Het ondersteunt een breed scala aan formaten, verwijdert automatisch EXIF-metadata zoals GPS-locatie en tijdstempels, en kan worden beschermd met optionele HTTP basic authenticatie om de toegang te beperken.