Implementeer Mazanoke met éénklikinstallatie.
Privacy-gerichte browsergebaseerde afbeeldingsoptimalisator die afbeeldingen comprimeert en converteert zonder te uploaden naar een server.
Kies een VPS-plan voor Mazanoke
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Mazanoke kunt bouwen
Mazanoke is een zelfgehoste afbeeldingsoptimalisator die volledig in de browser draait. Wanneer gebruikers afbeeldingen comprimeren, het formaat wijzigen of converteren via de Mazanoke-interface, vindt alle verwerking lokaal op hun apparaat plaats — er worden geen afbeeldingsgegevens naar de server of een derde partij verzonden. Dit maakt het geschikt voor het verwerken van gevoelige afbeeldingen die niet kunnen worden geüpload naar cloudcompressietools.
In tegenstelling tot gehoste afbeeldingsoptimalisatiediensten, geeft het zelf hosten van Mazanoke op je VPS je team een privé, altijd beschikbaar eindpunt voor afbeeldingsverwerking. Het ondersteunt een breed scala aan formaten, verwijdert automatisch EXIF-metadata zoals GPS-locatie en tijdstempels, en kan worden beschermd met optionele HTTP basic authenticatie om de toegang te beperken.
Belangrijkste kenmerken van Mazanoke
In-browser verwerking
Alle afbeeldingscompressie en -conversie draait lokaal in de browser — er worden geen afbeeldingsgegevens naar de server of een externe dienst gestuurd.
Multiformaatconversie
Converteer tussen JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO en TIFF in elke combinatie met aanpasbare kwaliteitsinstellingen.
Automatische EXIF-verwijdering
Verwijder ingebedde metadata, inclusief GPS-locatie, tijdstempels en camerainformatie, van afbeeldingen voordat je ze deelt.
HTTP-basisauthenticatie
Toegang wordt standaard beschermd door HTTP-basisauthenticatie, waardoor je instantie beperkt blijft tot alleen geautoriseerde gebruikers.
PWA offlineondersteuning
Installeer Mazanoke als een Progressive Web App voor offline beeldverwerking zonder internetverbinding.
Waarom Mazanoke op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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