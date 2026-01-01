FossFLOW is een open-source Progressive Web App waarmee je professionele isometrische infrastructuurdiagrammen direct in je browser maakt. In tegenstelling tot cloud-diagrammatools die je architectuurdocumentatie op servers van derden opslaan, werkt FossFLOW volledig aan de clientkant. Dankzij auto-save elke 5 seconden, JSON-export en offline ondersteuning houd je gevoelige netwerktopologieÃ«n en systeemontwerpen te allen tijde onder je eigen controle.

FossFLOW implementeren op je VPS voegt server-side opslag voor diagrammen toe, zodat diagrammen ook na browsersessies behouden blijven en toegankelijk zijn voor je hele team vanaf elk apparaat â€” zonder bestanden te e-mailen of te vertrouwen op commerciÃ«le platforms die onderhevig zijn aan bewaarbeleidsregels en beveiligingslekken.