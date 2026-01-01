Implementeer FossFLOW met Ã©Ã©n klik.
Privacy-voorop browsergebaseerde isometrische diagramtool voor het visualiseren van infrastructuur en systeemarchitectuur.
Kies een VPS-plan voor FossFLOW
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met FossFLOW kunt bouwen
FossFLOW is een open-source Progressive Web App waarmee je professionele isometrische infrastructuurdiagrammen direct in je browser maakt. In tegenstelling tot cloud-diagrammatools die je architectuurdocumentatie op servers van derden opslaan, werkt FossFLOW volledig aan de clientkant. Dankzij auto-save elke 5 seconden, JSON-export en offline ondersteuning houd je gevoelige netwerktopologieÃ«n en systeemontwerpen te allen tijde onder je eigen controle.
FossFLOW implementeren op je VPS voegt server-side opslag voor diagrammen toe, zodat diagrammen ook na browsersessies behouden blijven en toegankelijk zijn voor je hele team vanaf elk apparaat â€” zonder bestanden te e-mailen of te vertrouwen op commerciÃ«le platforms die onderhevig zijn aan bewaarbeleidsregels en beveiligingslekken.
Belangrijkste kenmerken van FossFLOW
Isometrische diagrammering
Maak 3D-stijl isometrische diagrammen die infrastructuurindelingen, rackconfiguraties en systeemlagen duidelijker communiceren dan platte 2D-diagrammen.
Automatisch opslaan elke 5s
Werk wordt elke 5 seconden automatisch opgeslagen, waardoor het risico op voortgangsverlies tijdens lange diagramsessies wordt voorkomen.
Offline Ondersteuning
Maak en bewerk diagrammen zonder internetverbinding â€” alle verwerking gebeurt in je browser zonder dat er server-roundtrips nodig zijn.
JSON-import en -export
Deel diagrammen als draagbare JSON-bestanden of importeer bestaande diagrammen voor bewerking zonder vendor lock-in van eigen formaten.
Geen accounts vereist
De applicatie vereist geen gebruikersregistratie of authenticatie, waardoor het direct toegankelijk is voor iedereen in je team.
Waarom FossFLOW op Hostinger draaien?
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met Ã©Ã©n klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf Ã©Ã©n plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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