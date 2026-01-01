Implementeer Weaviate met één-klik-installatie.
Open-source vectordatabase voor AI-toepassingen met semantisch zoeken, hybride zoeken en LLM-integraties.
Kies een VPS-plan voor Weaviate
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Weaviate kunt bouwen
Weaviate is een open-source vector database ontworpen voor AI-native applicaties. Het slaat data-objecten op samen met hun vector-embeddings, waardoor snelle semantische gelijkeniszoektocht mogelijk is die verder gaat dan trefwoordmatching om conceptueel gerelateerde inhoud te vinden. Het ondersteunt hybride zoeken dat vector- en trefwoordbenaderingen combineert voor optimale retrieval-nauwkeurigheid.
Weaviate zelf hosten op een VPS geeft AI-applicaties een toegewijde vectoropslag zonder kosten per query en volledige controle over gegevenssoevereiniteit. Het integreert met grote LLM-providers waaronder OpenAI, Cohere en Hugging Face, en maakt direct verbinding met LangChain en LlamaIndex voor het bouwen van RAG-pipelines en semantische zoekfuncties.
Belangrijkste kenmerken van Weaviate
Semantische vectorzoekopdracht
Vind conceptueel vergelijkbare inhoud met behulp van vector embeddings in plaats van exacte trefwoordmatching voor slimmere zoekresultaten.
Hybride zoeken
Combineer vectorgelijkenis en BM25-trefwoordzoekopdracht met configureerbare weging voor het beste van beide ophaalmethoden.
LLM-integraties
Ingebouwde modules verbinden Weaviate met OpenAI, Cohere en Hugging Face voor automatische embedding-generatie en generatieve zoekopdrachten.
GraphQL & REST-API
Gegevens opvragen en beheren via een GraphQL API of REST-eindpunten met clientbibliotheken voor Python, JavaScript, Go en Java.
Multimodale ondersteuning
Sla tekst-, beeld-, audio- en video-objecten op en doorzoek ze met behulp van de juiste vectorizer-module voor elk gegevenstype.
Waarom Weaviate op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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