Weaviate is een open-source vector database ontworpen voor AI-native applicaties. Het slaat data-objecten op samen met hun vector-embeddings, waardoor snelle semantische gelijkeniszoektocht mogelijk is die verder gaat dan trefwoordmatching om conceptueel gerelateerde inhoud te vinden. Het ondersteunt hybride zoeken dat vector- en trefwoordbenaderingen combineert voor optimale retrieval-nauwkeurigheid.

Weaviate zelf hosten op een VPS geeft AI-applicaties een toegewijde vectoropslag zonder kosten per query en volledige controle over gegevenssoevereiniteit. Het integreert met grote LLM-providers waaronder OpenAI, Cohere en Hugging Face, en maakt direct verbinding met LangChain en LlamaIndex voor het bouwen van RAG-pipelines en semantische zoekfuncties.