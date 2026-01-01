Fireshare is een zelf-gehost mediadeelplatform, ontworpen voor het delen van gameclips, video's en afbeeldingen via unieke, per-item deelbare links. Upload je opnames één keer en deel ze individueel met vrienden of openbaar — elke clip krijgt zijn eigen URL, met optionele wachtwoordbeveiliging voor items die je semi-privé wilt houden.

In tegenstelling tot cloud-videodiensten draait Fireshare volledig op je eigen VPS, zonder uploadlimieten, zonder watermerken en zonder account vereist voor kijkers. Content is georganiseerd per game, doorzoekbaar via een openbare of privéfeed, en waarop je je kunt abonneren via RSS — waardoor je publiek een eigen plek krijgt voor je videocontent zonder ze naar een platform van derden te sturen.