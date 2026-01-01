Implementeer Fireshare met één klik installatie.
Zelf-gehost platform voor het delen van video's en afbeeldingen voor gameclips, met unieke deelbare links en met een wachtwoord beveiligde toegang.
Kies een VPS-plan voor Fireshare
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.
Wat je met Fireshare kunt bouwen
Fireshare is een zelf-gehost mediadeelplatform, ontworpen voor het delen van gameclips, video's en afbeeldingen via unieke, per-item deelbare links. Upload je opnames één keer en deel ze individueel met vrienden of openbaar — elke clip krijgt zijn eigen URL, met optionele wachtwoordbeveiliging voor items die je semi-privé wilt houden.
In tegenstelling tot cloud-videodiensten draait Fireshare volledig op je eigen VPS, zonder uploadlimieten, zonder watermerken en zonder account vereist voor kijkers. Content is georganiseerd per game, doorzoekbaar via een openbare of privéfeed, en waarop je je kunt abonneren via RSS — waardoor je publiek een eigen plek krijgt voor je videocontent zonder ze naar een platform van derden te sturen.
Belangrijkste kenmerken van Fireshare
Per-clip deelbare links
Elke video en afbeelding krijgt een unieke openbare URL die je direct kunt delen — geen verplichte accountaanmaak of platformomleiding voor kijkers.
Wachtwoordbeveiligd delen
Vergrendel individuele clips of je hele feed achter een wachtwoord, zodat je precies bepaalt wie je content kan bekijken.
Spelgebaseerde Organisatie
Tag en doorzoek content op gametitel, houd je clips georganiseerd en maak het gemakkelijk voor kijkers om beelden voor een specifieke game te vinden.
RSS-feedondersteuning
Fireshare genereert RSS-feeds zodat volgers zich kunnen abonneren en een melding krijgen wanneer je nieuwe clips of afbeeldingen publiceert.
Ingebouwde videotranscodering
CPU-gebaseerde transcodering verwerkt uploads automatisch naar web-geoptimaliseerde formaten, zodat clips soepel afspelen in elke browser zonder handmatige conversie.
Waarom Fireshare op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Aanbevolen serverlocatie:
Controleren...
Begin lokaal. Groei wereldwijd.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.
30-dagen-geld-terug-garantie*
Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.
Ontdek meer apps om te lanceren
Immich
Immich is een krachtige, zelfgehoste oplossing voor foto- en videobeheerSelecteren
Airsonic Advanced
Stream persoonlijke muziekbibliotheken via een Subsonic-compatibele API-serverSelecteren
AllTube
Webinterface voor het downloaden van video's van YouTube en andere sitesSelecteren