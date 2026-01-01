Implementeer Linkding met één-klik-installatie.
Minimale, zelfgehoste bladwijzerbeheerder met op tags gebaseerde organisatie en full-text zoekfunctie.
Kies een VPS-plan voor Linkding
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Linkding kunt bouwen
Linkding is een gestroomlijnde, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, ontworpen voor snelheid en eenvoud. Het extraheert automatisch paginatitels en -beschrijvingen wanneer je een link opslaat, ondersteunt hiërarchisch taggen en biedt krachtig full-text zoeken in je hele collectie. De overzichtelijke interface houdt de focus op je bladwijzers in plaats van op de tool zelf.
Linkding zelf hosten op je eigen VPS houdt je browsegedrag en onderzoeksinteresses volledig privé, zonder advertenties, tracking en toegang door derden. Eén lichtgewicht container met SQLite-opslag betekent minimaal resourcegebruik en eenvoudig onderhoud.
Belangrijkste kenmerken van Linkding
Op labels gebaseerde organisatie
Organiseer bladwijzers met hiërarchische tags en automatisch aanvullen om snel opgeslagen links te categoriseren en terug te vinden.
Full-text zoeken
Doorzoek bladwijzertitels, beschrijvingen en gearchiveerde paginacontent om precies te vinden wat je hebt opgeslagen.
Automatische Archivering
Archiveer volledige paginamomentopnamen tijdens het opslaan, zodat opgeslagen inhoud toegankelijk blijft, zelfs wanneer de oorspronkelijke URL's verdwijnen.
Browser Extensies
Sla pagina's op naar Linkding rechtstreeks vanuit je browser met speciale extensies voor Chrome en Firefox.
REST API-toegang
Automatiseer bladwijzerbeheer en integreer met andere tools via een overzichtelijke REST-API.
Waarom Linkding op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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