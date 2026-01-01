Linkding is een gestroomlijnde, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, ontworpen voor snelheid en eenvoud. Het extraheert automatisch paginatitels en -beschrijvingen wanneer je een link opslaat, ondersteunt hiërarchisch taggen en biedt krachtig full-text zoeken in je hele collectie. De overzichtelijke interface houdt de focus op je bladwijzers in plaats van op de tool zelf.

Linkding zelf hosten op je eigen VPS houdt je browsegedrag en onderzoeksinteresses volledig privé, zonder advertenties, tracking en toegang door derden. Eén lichtgewicht container met SQLite-opslag betekent minimaal resourcegebruik en eenvoudig onderhoud.