Flipt is een open-source feature flag-beheerplatform dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun releaseproces. Het stelt je in staat om flag-configuraties naast je code op te slaan in Git-repositories, en integreert met de code review-workflows die je team al gebruikt. De webinterface maakt het aanmaken van flags, het definiëren van gebruikerssegmenten en het configureren van percentage-gebaseerde uitrol toegankelijk voor iedereen in het team, zonder codeaanpassingen of herimplementaties te vereisen.

Het zelf hosten van Flipt op je VPS houdt gevoelige feature flag-logica en gebruikersdoelgegevens volledig binnen je infrastructuur, waardoor naleving van beveiligingsbeleid wordt gewaarborgd en vendor lock-in wordt geëlimineerd. Je krijgt dezelfde mogelijkheden als commerciële feature flag-diensten voor een fractie van de kosten.