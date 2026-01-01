Implementeer Flipt met één-klik-installatie.
Zelfgehoste feature flag-beheerplatform met Git-native opslag en geavanceerde targetingmogelijkheden.
Kies een VPS-plan voor Flipt
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Flipt kunt bouwen
Flipt is een open-source feature flag-beheerplatform dat ontwikkelingsteams volledige controle geeft over hun releaseproces. Het stelt je in staat om flag-configuraties naast je code op te slaan in Git-repositories, en integreert met de code review-workflows die je team al gebruikt. De webinterface maakt het aanmaken van flags, het definiëren van gebruikerssegmenten en het configureren van percentage-gebaseerde uitrol toegankelijk voor iedereen in het team, zonder codeaanpassingen of herimplementaties te vereisen.
Het zelf hosten van Flipt op je VPS houdt gevoelige feature flag-logica en gebruikersdoelgegevens volledig binnen je infrastructuur, waardoor naleving van beveiligingsbeleid wordt gewaarborgd en vendor lock-in wordt geëlimineerd. Je krijgt dezelfde mogelijkheden als commerciële feature flag-diensten voor een fractie van de kosten.
Belangrijkste kenmerken van Flipt
Git-native opslag
Sla feature flag-configuraties op in je Git-repositories, waardoor je beschikt over versiebeheer, codereviews en auditgeschiedenis voor elke wijziging.
Geavanceerde Targeting
Definieer gebruikerssegmenten met aangepaste attributen om functies uit te rollen naar specifieke groepen vóór een volledige release.
Percentage-uitrollen
Geleidelijk functies uitrollen naar een percentage van de gebruikers, waardoor het risico wordt verminderd en datagestuurde beslissingen mogelijk worden gemaakt vóór de volledige uitrol.
REST- & gRPC-API's
Uitgebreide API's en client-SDK's voor populaire talen stellen elke applicatie in staat om vlaggen te evalueren met minimale latentie.
Ondersteuning voor meerdere omgevingen
Beheer afzonderlijke vlagconfiguraties voor ontwikkelings-, staging- en productieomgevingen vanaf één enkele instantie.
Waarom Flipt op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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