Implementeer Indico met één-klik-installatie.
Open source conferentie- en evenementenbeheersysteem gebouwd bij CERN voor academische en wetenschappelijke gemeenschappen.
Kies een VPS-plan voor Indico
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Indico kunt bouwen
Indico is een uitgebreid evenementbeheerplatform, ontwikkeld bij CERN — de geboorteplaats van het web — om alles te coördineren, van kleine seminars tot wereldwijde wetenschappelijke conferenties met duizenden deelnemers. Het beheert de inzending van abstracts en peerreview, meersporenagenda's, papieren verslagen, zaalreserveringen, registratie, betaling en het printen van badges in één geïntegreerd systeem.
Indico zelf hosten op je VPS houdt gevoelige deelnemersgegevens, abstracts en academische inzendingen op infrastructuur die jij beheert, vermijdt SaaS-kosten per evenement voor grote conferenties, en stelt je in staat om thema's, plug-ins en authenticatie aan te passen aan de institutionele vereisten.
Belangrijkste kenmerken van Indico
Conferentiebeheer
Plan meerdaagse conferenties met meerdere tracks, met gestructureerde tijdschema's, sessievoorzitters en sprekersbeheer, gebouwd voor academische evenementen.
Samenvattingen en peerreview
Verzamel abstracts, wijs beoordelaars toe, voer blinde of dubbelblinde beoordelingsworkflows uit en publiceer proceedings zonder hulpmiddelen van derden.
Kamerboeking
Beheer gedeelde vergaderruimtes binnen een organisatie met kalenderweergaven, terugkerende boekingen en goedkeuringsworkflows.
Registratie en betaling
Bouw aangepaste registratieformulieren met kortingscodes, capaciteitslimieten en betalingsintegraties voor ticketverkoop en accommodatie.
Plug-ins en SSO
Breid Indico uit met Zoom-, OAuth-, SAML-, LDAP- en Shibboleth-plugins om te integreren met bestaande institutionele identiteitsproviders.
CERN-kwaliteitsschaal
Gebouwd om de volledige evenementenkalender van CERN te beheren, schaalt Indico van één enkel seminar tot conferenties met duizenden deelnemers.
Waarom Indico op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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