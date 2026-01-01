Indico is een uitgebreid evenementbeheerplatform, ontwikkeld bij CERN — de geboorteplaats van het web — om alles te coördineren, van kleine seminars tot wereldwijde wetenschappelijke conferenties met duizenden deelnemers. Het beheert de inzending van abstracts en peerreview, meersporenagenda's, papieren verslagen, zaalreserveringen, registratie, betaling en het printen van badges in één geïntegreerd systeem.

Indico zelf hosten op je VPS houdt gevoelige deelnemersgegevens, abstracts en academische inzendingen op infrastructuur die jij beheert, vermijdt SaaS-kosten per evenement voor grote conferenties, en stelt je in staat om thema's, plug-ins en authenticatie aan te passen aan de institutionele vereisten.