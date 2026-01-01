Trip is een zelf-gehoste minimalistische kaarttracker en reisplanner die je in staat stelt om bezienswaardigheden te verzamelen op interactieve kaarten en deze om te zetten in gestructureerde meerdaagse reisroutes. Gebouwd rond een schone, afleidingsvrije interface, richt het zich op de twee activiteiten die reizigers daadwerkelijk herhalen: plaatsen markeren die de moeite waard zijn om te bezoeken en deze samenstellen tot reizen met datums, notities en bijlagen.

Trip draaien op je eigen VPS houdt elke POI, reisroute en reisgenootlink binnen infrastructuur die jij beheert. Er is geen telemetrie, geen reclame en geen cloud van derden — je bestemmingen en reisplannen verlaten nooit je server, terwijl OIDC-integratie je in staat stelt om Trip te verbinden met een bestaande single sign-on-configuratie wanneer je dat wilt.