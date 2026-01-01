Tot wel 69% korting op Trip

Implementeer Trip met één-klik installatie.

Minimalistische zelf-gehoste kaarttracker en reisplanner voor het organiseren van bezienswaardigheden en meerdaagse routes.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Trip met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Trip kunt bouwen

Trip is een zelf-gehoste minimalistische kaarttracker en reisplanner die je in staat stelt om bezienswaardigheden te verzamelen op interactieve kaarten en deze om te zetten in gestructureerde meerdaagse reisroutes. Gebouwd rond een schone, afleidingsvrije interface, richt het zich op de twee activiteiten die reizigers daadwerkelijk herhalen: plaatsen markeren die de moeite waard zijn om te bezoeken en deze samenstellen tot reizen met datums, notities en bijlagen.

Trip draaien op je eigen VPS houdt elke POI, reisroute en reisgenootlink binnen infrastructuur die jij beheert. Er is geen telemetrie, geen reclame en geen cloud van derden — je bestemmingen en reisplannen verlaten nooit je server, terwijl OIDC-integratie je in staat stelt om Trip te verbinden met een bestaande single sign-on-configuratie wanneer je dat wilt.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Trip

Interactieve POI-kaarten

Plaats, categoriseer en filter interessante plaatsen op aanpasbare kaarttegels, gebouwd op Leaflet, voor snelle, mobielvriendelijke verkenning.

Meerdaagse reisroutes

Groepeer POI's in dag-tot-dag reisplannen met notities, kosten en bijlagen, zodat het volledige plan op één plek staat.

Reissamenwerking

Deel reizen met reisgenoten, zodat iedereen dezelfde reisroute en updates ziet zonder gedoe met chatgesprekken of spreadsheets.

OIDC-single sign-on

Met de optionele OpenID Connect-aanmelding kun je jouw bestaande identiteitsprovider hergebruiken in plaats van een apart Trip-account te beheren.

Standaard privacy

Geen telemetrie, tracking of advertenties — elke plaats, foto en reis blijft op jouw VPS onder jouw directe controle.

Lichtgewicht SQLite

Eén container ondersteund door SQLite met één opslagvolume, waardoor back-ups en migraties een eenvoudige bestandskopie zijn.

Waarom Trip op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.

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30-dagen-geld-terug-garantie*

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen-geld-terug-garantie. Bekijk ons restitutiebeleid voor meer informatie.

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