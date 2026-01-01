Implementeer Trip met één-klik installatie.
Minimalistische zelf-gehoste kaarttracker en reisplanner voor het organiseren van bezienswaardigheden en meerdaagse routes.
Kies een VPS-plan voor Trip
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Trip kunt bouwen
Trip is een zelf-gehoste minimalistische kaarttracker en reisplanner die je in staat stelt om bezienswaardigheden te verzamelen op interactieve kaarten en deze om te zetten in gestructureerde meerdaagse reisroutes. Gebouwd rond een schone, afleidingsvrije interface, richt het zich op de twee activiteiten die reizigers daadwerkelijk herhalen: plaatsen markeren die de moeite waard zijn om te bezoeken en deze samenstellen tot reizen met datums, notities en bijlagen.
Trip draaien op je eigen VPS houdt elke POI, reisroute en reisgenootlink binnen infrastructuur die jij beheert. Er is geen telemetrie, geen reclame en geen cloud van derden — je bestemmingen en reisplannen verlaten nooit je server, terwijl OIDC-integratie je in staat stelt om Trip te verbinden met een bestaande single sign-on-configuratie wanneer je dat wilt.
Belangrijkste kenmerken van Trip
Interactieve POI-kaarten
Plaats, categoriseer en filter interessante plaatsen op aanpasbare kaarttegels, gebouwd op Leaflet, voor snelle, mobielvriendelijke verkenning.
Meerdaagse reisroutes
Groepeer POI's in dag-tot-dag reisplannen met notities, kosten en bijlagen, zodat het volledige plan op één plek staat.
Reissamenwerking
Deel reizen met reisgenoten, zodat iedereen dezelfde reisroute en updates ziet zonder gedoe met chatgesprekken of spreadsheets.
OIDC-single sign-on
Met de optionele OpenID Connect-aanmelding kun je jouw bestaande identiteitsprovider hergebruiken in plaats van een apart Trip-account te beheren.
Standaard privacy
Geen telemetrie, tracking of advertenties — elke plaats, foto en reis blijft op jouw VPS onder jouw directe controle.
Lichtgewicht SQLite
Eén container ondersteund door SQLite met één opslagvolume, waardoor back-ups en migraties een eenvoudige bestandskopie zijn.
Waarom Trip op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
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