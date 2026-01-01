Implementeer AirTrail met één-klik-installatie.
Open-source persoonlijk vluchtlogboek om je luchtvaartreizen te loggen, visualiseren en analyseren op een interactieve wereldkaart.
Kies een VPS-plan voor AirTrail
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AirTrail kunt bouwen
AirTrail is een open-source persoonlijke vluchtvolg-web-app waarmee je elke vlucht kunt vastleggen, je routes kunt visualiseren op een interactieve wereldkaart en statistieken over je reisgeschiedenis kunt bekijken. Het ondersteunt het importeren van vluchtgegevens van populaire diensten zoals MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt en JetLog, waardoor het eenvoudig is om vanaf dag één een compleet logboek op te bouwen. Multi-user ondersteuning laat elk gezinslid een apart privé vluchtlogboek bijhouden op dezelfde instantie.
Door AirTrail zelf te hosten op je eigen VPS blijft je reisgeschiedenis privé en volledig onder jouw controle, zonder abonnementskosten en zonder dat een externe dienst je gegevens bewaart. De eerste gebruiker die zich registreert krijgt automatisch eigenaarsrechten.
Belangrijkste kenmerken van AirTrail
Interactieve Wereldkaart
Bekijk elke vlucht uitgezet op een wereldkaart met routelijnen die elke herkomst en bestemming verbinden die je hebt bezocht.
Vluchtgeschiedenisimporten
Importeer bestaande logboeken van MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog en byAir om je geschiedenis direct te vullen.
Reisstatistieken
Verken totalen en uitsplitsingen over de gevlogen afstand, bezochte landen, gebruikte luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en de tijd die in de lucht is doorgebracht.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Deel één AirTrail-instantie met familie of reisgenoten — elke gebruiker houdt zijn/haar eigen privé vlieglogboek en statistieken bij.
Openbaar vluchtdelen
Genereer een deelbare link zodat anderen jouw interactieve vluchtkaart kunnen bekijken zonder account.
Waarom AirTrail op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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