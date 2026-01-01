AdventureLog is een open-source reisbeheerplatform voor het documenteren van eerdere avonturen en het plannen van toekomstige reizen. Gebouwd met SvelteKit en Django met PostGIS-ondersteuning, combineert het een interactieve wereldkaart voor het visualiseren van bestemmingen met gedetailleerde reisplanningstools die meerdaagse reisroutes, vluchten, accommodaties en activiteitenlijsten omvatten.

In tegenstelling tot commerciële reisapps die je reizen opslaan op servers van derden, is AdventureLog volledig zelf-gehost – je foto's, locatiegeschiedenis en persoonlijke reisnotities blijven op infrastructuur die jij beheert. Samenwerkingsfuncties laten families en reisgroepen plannen delen en herinneringen samen documenteren, terwijl analyses bijhouden welke landen zijn bezocht en regionale verkenningsstatistieken in de loop van de tijd.