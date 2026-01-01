Implementeer AdventureLog met één-klik installatie.
Zelfgehoste reisplanner met interactieve kaarten, reisroutes en volledige controle over je gegevens.
Kies een VPS-plan voor AdventureLog
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AdventureLog kunt bouwen
AdventureLog is een open-source reisbeheerplatform voor het documenteren van eerdere avonturen en het plannen van toekomstige reizen. Gebouwd met SvelteKit en Django met PostGIS-ondersteuning, combineert het een interactieve wereldkaart voor het visualiseren van bestemmingen met gedetailleerde reisplanningstools die meerdaagse reisroutes, vluchten, accommodaties en activiteitenlijsten omvatten.
In tegenstelling tot commerciële reisapps die je reizen opslaan op servers van derden, is AdventureLog volledig zelf-gehost – je foto's, locatiegeschiedenis en persoonlijke reisnotities blijven op infrastructuur die jij beheert. Samenwerkingsfuncties laten families en reisgroepen plannen delen en herinneringen samen documenteren, terwijl analyses bijhouden welke landen zijn bezocht en regionale verkenningsstatistieken in de loop van de tijd.
Belangrijkste kenmerken van AdventureLog
Interactieve wereldkaart
Visualiseer elke bestemming die je hebt bezocht op een wereldkaart, waardoor je direct een bevredigend beeld krijgt van hoe ver je reizen je hebben gebracht.
Meerdaagse reisplanning
Stel complete reisschema's samen met vluchten, accommodaties en activiteiten, dag voor dag georganiseerd, zodat je reisplanning op één plek staat in plaats van verspreid over spreadsheets en notities.
Uitgebreide avonturenlogging
Documenteer elke bestemming met datums, beschrijvingen, persoonlijke beoordelingen en foto-uploads, en creëer zo een gedetailleerd reisdagboek dat groeit met elke reis.
Reizenanalyses
Volg statistieken zoals bezochte landen, verkende regio's en de totale afgelegde afstand, waarbij je reisgeschiedenis wordt omgezet in betekenisvolle persoonlijke mijlpalen.
Gezamenlijke reizen
Deel avonturen en plan reizen samen met familie of reisgenoten, zodat iedereen op de hoogte blijft van reisroutes en herinneringen, zonder afhankelijk te zijn van externe groepsplanningstools.
Waarom AdventureLog op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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