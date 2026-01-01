Tot wel 69% korting op Bar Assistant

Implementeer Bar Assistant met één klik installatie.

Zelfgehoste cocktailreceptenmanager die jouw barvoorraad bijhoudt en je precies vertelt welke drankjes je nu kunt maken.

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AI-beheerde VPS
 5,49 /mnd
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Implementeer Bar Assistant met één klik installatie.

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69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
 17,99
 5,49 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 131,76 (normale prijs € 431,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 11,99/mnd.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
 21,99
 7,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 191,76 (normale prijs € 527,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 14,99/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
 35,99
 10,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 263,76 (normale prijs € 863,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 27,99/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
 64,99
 21,99 /mnd
Kies plan
Krijg 24 maanden voor € 527,76 (normale prijs € 1.559,76) excl. BTW. Verlengbaar voor € 49,99/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Bar Assistant kunt bouwen

Bar Assistant is een zelfgehoste webapplicatie voor cocktailliefhebbers en thuisbartenders die hun ingrediëntenvoorraad willen beheren en recepten willen ontdekken op basis van wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Het gaat verder dan een eenvoudig receptenboek door intelligent rekening te houden met ingrediëntenvervangers, optionele componenten en ouder-kind ingrediëntrelaties — waardoor je het maximale aantal cocktails kunt maken met je huidige voorraad, zonder een tripje naar de winkel.

Deze template bundelt de Salt Rim webinterface, de Bar Assistant API-server, Meilisearch voor directe full-text zoekopdrachten door je receptencollectie, en Redis voor caching. Zelfhosting betekent dat je persoonlijke receptnotities, aangepaste cocktailcreaties en ingrediëntenvoorraad op je eigen server blijven staan in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Bar Assistant

Afstemming van ingrediënten op schap

Vertel Bar Assistant wat je in je kast hebt en het toont direct welke cocktails je kunt maken, inclusief slimme combinaties met behulp van ingrediëntvervangers.

Snelle full-text zoekfunctie

Meilisearch maakt direct zoeken tussen recepten mogelijk, waarbij je kunt filteren op bereidingswijze, alcoholpercentage, glastype, tags en meer, zodat je direct het juiste drankje vindt.

Recept importeren

Haal recepten rechtstreeks van cocktailwebsites of maak je eigen recepten, en organiseer ze vervolgens in themaverzamelingen voor verschillende gelegenheden of seizoenen.

Multi-gebruikersrechten

Admin-, moderator-, algemene en gastrollen laten je een gedeelde omgeving beheren voor vrienden of een team zonder iedereen hetzelfde toegangsniveau te geven.

Flexibele exportformaten

Exporteer recepten als JSON, YAML, XML, Markdown of afdrukklare pagina's, zodat je verzameling nooit vastzit aan één enkel formaat of platform.

Waarom Bar Assistant op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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