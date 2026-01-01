Bar Assistant is een zelfgehoste webapplicatie voor cocktailliefhebbers en thuisbartenders die hun ingrediëntenvoorraad willen beheren en recepten willen ontdekken op basis van wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Het gaat verder dan een eenvoudig receptenboek door intelligent rekening te houden met ingrediëntenvervangers, optionele componenten en ouder-kind ingrediëntrelaties — waardoor je het maximale aantal cocktails kunt maken met je huidige voorraad, zonder een tripje naar de winkel.

Deze template bundelt de Salt Rim webinterface, de Bar Assistant API-server, Meilisearch voor directe full-text zoekopdrachten door je receptencollectie, en Redis voor caching. Zelfhosting betekent dat je persoonlijke receptnotities, aangepaste cocktailcreaties en ingrediëntenvoorraad op je eigen server blijven staan in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden.