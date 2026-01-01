Implementeer Bar Assistant met één klik installatie.
Zelfgehoste cocktailreceptenmanager die jouw barvoorraad bijhoudt en je precies vertelt welke drankjes je nu kunt maken.
Kies een VPS-plan voor Bar Assistant
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bar Assistant kunt bouwen
Bar Assistant is een zelfgehoste webapplicatie voor cocktailliefhebbers en thuisbartenders die hun ingrediëntenvoorraad willen beheren en recepten willen ontdekken op basis van wat ze daadwerkelijk in huis hebben. Het gaat verder dan een eenvoudig receptenboek door intelligent rekening te houden met ingrediëntenvervangers, optionele componenten en ouder-kind ingrediëntrelaties — waardoor je het maximale aantal cocktails kunt maken met je huidige voorraad, zonder een tripje naar de winkel.
Deze template bundelt de Salt Rim webinterface, de Bar Assistant API-server, Meilisearch voor directe full-text zoekopdrachten door je receptencollectie, en Redis voor caching. Zelfhosting betekent dat je persoonlijke receptnotities, aangepaste cocktailcreaties en ingrediëntenvoorraad op je eigen server blijven staan in plaats van opgesloten te zitten in een app van derden.
Belangrijkste kenmerken van Bar Assistant
Afstemming van ingrediënten op schap
Vertel Bar Assistant wat je in je kast hebt en het toont direct welke cocktails je kunt maken, inclusief slimme combinaties met behulp van ingrediëntvervangers.
Snelle full-text zoekfunctie
Meilisearch maakt direct zoeken tussen recepten mogelijk, waarbij je kunt filteren op bereidingswijze, alcoholpercentage, glastype, tags en meer, zodat je direct het juiste drankje vindt.
Recept importeren
Haal recepten rechtstreeks van cocktailwebsites of maak je eigen recepten, en organiseer ze vervolgens in themaverzamelingen voor verschillende gelegenheden of seizoenen.
Multi-gebruikersrechten
Admin-, moderator-, algemene en gastrollen laten je een gedeelde omgeving beheren voor vrienden of een team zonder iedereen hetzelfde toegangsniveau te geven.
Flexibele exportformaten
Exporteer recepten als JSON, YAML, XML, Markdown of afdrukklare pagina's, zodat je verzameling nooit vastzit aan één enkel formaat of platform.
Waarom Bar Assistant op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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