Implementeer Baby Buddy met één-klik-installatie.
Uitgebreide babyvolgapp die ouders en verzorgers helpt om voeding, slaap, luiers en groei privé bij te houden.
Kies een VPS-plan voor Baby Buddy
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Baby Buddy kunt bouwen
Baby Buddy is een privacygerichte babyvolgapplicatie die ouders en verzorgers helpt bij het vastleggen van dagelijkse activiteiten, groeimetingen en gezondheidsinformatie voor baby's. Voedingsschema's, luierwissels, slaappatronen, gewichts- en lengtemetingen en medicatierecords worden allemaal vastgelegd via een intuïtieve webinterface die is ontworpen voor snelle invoer tijdens drukke oudermomenten. Visuele grafieken en rapporten maken het gemakkelijk om patronen te identificeren en gegevens te delen met kinderartsen.
Het zelf-hosten van Baby Buddy betekent dat intieme details over de ontwikkeling en gezondheid van je kind nooit servers van derden of advertentieplatforms bereiken. Meerdere verzorgers — ouders, grootouders, babysitters — kunnen allemaal activiteiten loggen vanaf elk apparaat, waardoor het huishouden gesynchroniseerd blijft zonder te vertrouwen op een commerciële app die de service kan stopzetten of het privacybeleid kan wijzigen.
Belangrijkste kenmerken van Baby Buddy
Toegang voor meerdere zorgverleners
Ouders, grootouders en babysitters kunnen allemaal tegelijkertijd activiteiten loggen vanaf elk apparaat, waardoor iedereen op één lijn blijft over de huidige routine en behoeften van de baby.
Uitgebreide activiteitenregistratie
Registreer voedingssessies, luierwissels, slaapperiodes, buiktijd, badjes en meer met ingebouwde timers, zodat loggen slechts seconden duurt, zelfs tijdens hectische momenten.
Groei- en gezondheidsdossiers
Volg gewicht, lengte en hoofdomtrek in de loop van de tijd met visuele grafieken die je direct kunt delen met zorgverleners tijdens pediatrische afspraken.
Patroonrapporten
Visuele rapporten brengen voedingsfrequentietrends, slaapduurpatronen en luieraantallen aan het licht, wat ouders helpt routines te identificeren en vroegtijdig afwijkingen op te sporen.
Volledige gegevensprivacy
Alle gegevens blijven op je eigen server — geen datadeling met derden, geen advertentieprofielen en geen risico op verlies van toegang als een commerciële dienst stopt.
Waarom Baby Buddy op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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