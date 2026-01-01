Baby Buddy is een privacygerichte babyvolgapplicatie die ouders en verzorgers helpt bij het vastleggen van dagelijkse activiteiten, groeimetingen en gezondheidsinformatie voor baby's. Voedingsschema's, luierwissels, slaappatronen, gewichts- en lengtemetingen en medicatierecords worden allemaal vastgelegd via een intuïtieve webinterface die is ontworpen voor snelle invoer tijdens drukke oudermomenten. Visuele grafieken en rapporten maken het gemakkelijk om patronen te identificeren en gegevens te delen met kinderartsen.

Het zelf-hosten van Baby Buddy betekent dat intieme details over de ontwikkeling en gezondheid van je kind nooit servers van derden of advertentieplatforms bereiken. Meerdere verzorgers — ouders, grootouders, babysitters — kunnen allemaal activiteiten loggen vanaf elk apparaat, waardoor het huishouden gesynchroniseerd blijft zonder te vertrouwen op een commerciële app die de service kan stopzetten of het privacybeleid kan wijzigen.