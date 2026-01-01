Plone is een volwassen, enterprise-grade open-source CMS, gebouwd op een solide Python-fundament. Het drijft duizenden sites aan bij overheidsinstanties, universiteiten, NGO's en wereldwijde bedrijven, met een staat van dienst van meer dan 20 jaar zonder één gemelde kwetsbaarheid voor uitvoering van externe code. Plone 6 wordt geleverd met de Classic UI — een complete redactionele omgeving met gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole, meertalige content, versiebeheer en een rijk add-on-ecosysteem van meer dan 300 pakketten.

Zelf-hosten van Plone op je VPS geeft je volledige eigendom over je content en gebruikersgegevens, geen licenties per gebruiker, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden via Python-add-ons en een REST API die headless en hybride publicatieworkflows mogelijk maakt.