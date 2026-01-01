Implementeer Plone met één klik.
Veilig, open-source contentmanagementsysteem dat al meer dan twee decennia wordt vertrouwd door overheden, universiteiten en bedrijven.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Plone kunt bouwen
Plone is een volwassen, enterprise-grade open-source CMS, gebouwd op een solide Python-fundament. Het drijft duizenden sites aan bij overheidsinstanties, universiteiten, NGO's en wereldwijde bedrijven, met een staat van dienst van meer dan 20 jaar zonder één gemelde kwetsbaarheid voor uitvoering van externe code. Plone 6 wordt geleverd met de Classic UI — een complete redactionele omgeving met gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole, meertalige content, versiebeheer en een rijk add-on-ecosysteem van meer dan 300 pakketten.
Zelf-hosten van Plone op je VPS geeft je volledige eigendom over je content en gebruikersgegevens, geen licenties per gebruiker, en de flexibiliteit om het platform uit te breiden via Python-add-ons en een REST API die headless en hybride publicatieworkflows mogelijk maakt.
Belangrijkste kenmerken van Plone
Enterprise-grade beveiliging
Plone heeft een 20-jarige beveiligingsgeschiedenis en een toegewijd beveiligingsteam — waardoor het de CMS bij uitstek is voor overheids- en zorgorganisaties die zich geen datalekken kunnen veroorloven.
Gedetailleerde Toegangscontrole
Definieer rollen en machtigingen op elk niveau van de contentstructuur, zodat redacteuren, recensenten en lezers elk alleen zien en wijzigen waartoe ze geautoriseerd zijn.
Volledig Inhoudsversiebeheer
Elke inhoudelijke wijziging wordt bijgehouden en is omkeerbaar — vergelijk versies, herstel eerdere statussen en behoud een volledig auditlogboek zonder extra plug-ins.
Meertalige ondersteuning
Beheer content in meerdere talen met ingebouwde vertaalworkflows, taalbewuste navigatie en publicatiebeheer per taal.
REST API
De plone.restapi-laag stelt alle inhoud en configuratie beschikbaar als JSON-eindpunten, waardoor headless publishing, mobiele apps en integraties van derden mogelijk worden.
Uitbreidbaar add-on-ecosysteem
Meer dan 300 community-add-ons omvatten e-commerce, LDAP-authenticatie, geavanceerd zoeken en aangepaste workflows — allemaal installeerbaar zonder de core te forken.
Waarom Plone op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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