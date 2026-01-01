Hollama is een gerichte chatclient voor grote taalmodellen die rechtstreeks vanuit je browser verbinding maakt met een of meer Ollama-servers, OpenAI-compatibele eindpunten, of beide tegelijkertijd. Er is geen centrale database, geen accountsysteem en geen telemetrie — sessies, prompts, instellingen en API-sleutels leven allemaal in de lokale opslag van de browser en raken nooit de server die de UI host.

Het zelf hosten van Hollama op een VPS geeft een klein team een enkele, altijd-actieve URL om te communiceren met privé Ollama-modellen of gedeelde OpenAI-sleutels, met een schone editor-achtige interface die is ontworpen rond lange prompts, redeneermodellen en code-intensieve gesprekken.