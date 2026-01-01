Implementeer Hollama met één-klik-installatie.
Minimale webinterface voor het chatten met Ollama- en OpenAI-modellen die elk gesprek opslaat in je browser.
Kies een VPS-plan voor Hollama
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hollama kunt bouwen
Hollama is een gerichte chatclient voor grote taalmodellen die rechtstreeks vanuit je browser verbinding maakt met een of meer Ollama-servers, OpenAI-compatibele eindpunten, of beide tegelijkertijd. Er is geen centrale database, geen accountsysteem en geen telemetrie — sessies, prompts, instellingen en API-sleutels leven allemaal in de lokale opslag van de browser en raken nooit de server die de UI host.
Het zelf hosten van Hollama op een VPS geeft een klein team een enkele, altijd-actieve URL om te communiceren met privé Ollama-modellen of gedeelde OpenAI-sleutels, met een schone editor-achtige interface die is ontworpen rond lange prompts, redeneermodellen en code-intensieve gesprekken.
Belangrijkste kenmerken van Hollama
Ollama en OpenAI
Maak verbinding met lokale Ollama-servers, OpenAI, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en schakel ertussen binnen één sessie.
Multiserverondersteuning
Registreer meerdere Ollama- en OpenAI-servers tegelijk en leid elke sessie naar een andere backend zonder de app opnieuw te configureren.
Browserlokale opslag
Elke sessie, prompt, instelling en API-sleutel wordt bewaard in de lokale opslag van de browser, zodat chats nooit op de VPS of een server van derden staan.
Prompts van redacteurskwaliteit
Grote promptvelden met code-editorfuncties, markdown-weergave, syntaxismarkering en KaTeX-wiskundenotatie, gebouwd voor technisch werk.
Redenering en visie
Eersteklas ondersteuning voor redeneermodellen en vision-modellen met afbeeldingsinvoer, ideaal voor nieuwere Ollama- en OpenAI-releases.
Import en export
Maak een back-up van sessies of verplaats ze tussen apparaten met de ingebouwde import- en exporttool, zodat je nooit vastzit aan browseropslag.
Waarom Hollama op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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