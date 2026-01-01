Tot wel 69% korting op Hollama

Implementeer Hollama met één-klik-installatie.

Minimale webinterface voor het chatten met Ollama- en OpenAI-modellen die elk gesprek opslaat in je browser.

Lanceer je applicatie direct
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
Implementeer Hollama met één-klik-installatie.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Hollama kunt bouwen

Hollama is een gerichte chatclient voor grote taalmodellen die rechtstreeks vanuit je browser verbinding maakt met een of meer Ollama-servers, OpenAI-compatibele eindpunten, of beide tegelijkertijd. Er is geen centrale database, geen accountsysteem en geen telemetrie — sessies, prompts, instellingen en API-sleutels leven allemaal in de lokale opslag van de browser en raken nooit de server die de UI host.

Het zelf hosten van Hollama op een VPS geeft een klein team een enkele, altijd-actieve URL om te communiceren met privé Ollama-modellen of gedeelde OpenAI-sleutels, met een schone editor-achtige interface die is ontworpen rond lange prompts, redeneermodellen en code-intensieve gesprekken.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Hollama

Ollama en OpenAI

Maak verbinding met lokale Ollama-servers, OpenAI, of elk OpenAI-compatibel eindpunt, en schakel ertussen binnen één sessie.

Multiserverondersteuning

Registreer meerdere Ollama- en OpenAI-servers tegelijk en leid elke sessie naar een andere backend zonder de app opnieuw te configureren.

Browserlokale opslag

Elke sessie, prompt, instelling en API-sleutel wordt bewaard in de lokale opslag van de browser, zodat chats nooit op de VPS of een server van derden staan.

Prompts van redacteurskwaliteit

Grote promptvelden met code-editorfuncties, markdown-weergave, syntaxismarkering en KaTeX-wiskundenotatie, gebouwd voor technisch werk.

Redenering en visie

Eersteklas ondersteuning voor redeneermodellen en vision-modellen met afbeeldingsinvoer, ideaal voor nieuwere Ollama- en OpenAI-releases.

Import en export

Maak een back-up van sessies of verplaats ze tussen apparaten met de ingebouwde import- en exporttool, zodat je nooit vastzit aan browseropslag.

Waarom Hollama op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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