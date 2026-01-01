SpacetimeDB maakt de traditionele backend-stack overbodig door een relationele database en applicatieserver te combineren tot één enkel implementeerbaar proces. In plaats van een aparte API-laag te onderhouden tussen je clients en gegevens, maken clients rechtstreeks verbinding met SpacetimeDB en voeren ze server-side logica — zogenaamde modules — uit binnen de database zelf. Gebouwd in Rust met in-memory status en write-ahead-log persistentie, levert het consistente responstijden van minder dan een milliseconde zonder aanvullende services.

SpacetimeDB zelf hosten op een VPS geeft je dedicated CPU en RAM — de belangrijkste prestatiefactoren voor de in-memory architectuur — terwijl alle applicatiegegevens en modulecode onder jouw volledige controle blijven, zonder vendor lock-in.