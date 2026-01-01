Implementeer SpacetimeDB met één-klik installatie.
Relationele database en applicatieserver in één — clients maken rechtstreeks verbinding en voeren logica uit binnen de database met een latentie van minder dan een milliseconde.
Kies een VPS-plan voor SpacetimeDB
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met SpacetimeDB kunt bouwen
SpacetimeDB maakt de traditionele backend-stack overbodig door een relationele database en applicatieserver te combineren tot één enkel implementeerbaar proces. In plaats van een aparte API-laag te onderhouden tussen je clients en gegevens, maken clients rechtstreeks verbinding met SpacetimeDB en voeren ze server-side logica — zogenaamde modules — uit binnen de database zelf. Gebouwd in Rust met in-memory status en write-ahead-log persistentie, levert het consistente responstijden van minder dan een milliseconde zonder aanvullende services.
SpacetimeDB zelf hosten op een VPS geeft je dedicated CPU en RAM — de belangrijkste prestatiefactoren voor de in-memory architectuur — terwijl alle applicatiegegevens en modulecode onder jouw volledige controle blijven, zonder vendor lock-in.
Belangrijkste kenmerken van SpacetimeDB
Geen afzonderlijke API-laag
Klanten maken direct verbinding met de database en voeren daarin modules uit, waarbij een hele laag van webservers, message queues en API's wordt vervangen door één proces.
Realtime abonnementen
Klanten abonneren zich op tabelwijzigingen en ontvangen direct automatische delta-synchronisatie — geen polling, geen aparte WebSocket-server vereist.
Modulegebaseerde logica
Schrijf server-side applicatielogica in Rust of C# en implementeer deze als een gecompileerde module rechtstreeks in de database voor optimale prestaties en beveiliging.
In-memory met persistentie
Alle applicatiestatus wordt in het geheugen bewaard voor snelle leesbewerkingen, terwijl een write-ahead-log ervoor zorgt dat gegevens herstarts en crashes overleven zonder complexe back-upinstellingen.
Bewezen in productie
Drijft de hele backend aan van BitCraft Online, een massively multiplayer game waar alle realtime status wordt beheerd door één enkele SpacetimeDB-instantie.
Waarom SpacetimeDB op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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