Implementeer ThinkDashboard met één-klik installatie.
Lichtgewicht zelfgehost bladwijzerdashboard met toetsenbordcombinaties en een minimalistische tekstgebaseerde interface.
Kies een VPS-plan voor ThinkDashboard
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ThinkDashboard kunt bouwen
ThinkDashboard is een minimalistisch, zelf-gehost bladwijzerdashboard, gebouwd in Go en vanilla JavaScript voor mensen die een snelle browserstartpagina willen zonder de ballast van typische homelab-dashboards. Bladwijzers zijn gegroepeerd in categorieën, georganiseerd over meerdere pagina's, en worden weergegeven via een schone, tekst-georiënteerde interface die direct laadt op desktop en mobiel.
Elke bladwijzer kan een sneltoets krijgen toegewezen, zodat het openen van een veelgebruikte bestemming net zo snel is als het indrukken van een toets — geen muis, geen zoekdropdown, geen extensies van derden. Alle gegevens staan in JSON-bestanden op een persistent volume, wat back-ups triviaal maakt en je bladwijzerverzameling volledig op je eigen VPS houdt in plaats van op een gehoste bladwijzerservice.
Belangrijkste kenmerken van ThinkDashboard
Toetsenbord sneltoetsen
Wijs een toets toe aan elke bladwijzer en open deze direct vanuit het dashboard zonder de muis aan te raken.
Minimalistische tekst-UI
Schone tekstgebaseerde interface houdt de focus op jouw links in plaats van widgets, weerpanelen of servicetegels.
Gecategoriseerde bladwijzers
Organiseer links in aangepaste categorieën, verdeeld over meerdere dashboardpagina's, voor een duidelijke scheiding van contexten.
Thema-aanpassing
Schakel tussen donkere en lichte thema's of bouw onbeperkte aangepaste kleurvarianten rechtstreeks vanaf de configuratiepagina.
JSON-bestandsopslag
Alle bladwijzers, pagina's en instellingen worden opgeslagen als platte JSON-bestanden op een persistent volume voor eenvoudige back-ups en versiebeheer.
Responsive design
De lay-out past zich aan telefoons en tablets aan, zodat je startpagina net zo snel te gebruiken is weg van de desktop.
Waarom ThinkDashboard op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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