ThinkDashboard is een minimalistisch, zelf-gehost bladwijzerdashboard, gebouwd in Go en vanilla JavaScript voor mensen die een snelle browserstartpagina willen zonder de ballast van typische homelab-dashboards. Bladwijzers zijn gegroepeerd in categorieën, georganiseerd over meerdere pagina's, en worden weergegeven via een schone, tekst-georiënteerde interface die direct laadt op desktop en mobiel.

Elke bladwijzer kan een sneltoets krijgen toegewezen, zodat het openen van een veelgebruikte bestemming net zo snel is als het indrukken van een toets — geen muis, geen zoekdropdown, geen extensies van derden. Alle gegevens staan in JSON-bestanden op een persistent volume, wat back-ups triviaal maakt en je bladwijzerverzameling volledig op je eigen VPS houdt in plaats van op een gehoste bladwijzerservice.