Implementeer Corteza met één klik installatie.
Open-source low-code platform voor het bouwen van aangepaste zakelijke applicaties, CRM-systemen en geautomatiseerde workflows.
Kies een VPS-plan voor Corteza
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Corteza kunt bouwen
Corteza is een open-source low-code platform waarmee teams aangepaste bedrijfsapplicaties, CRM-pijplijnen en procesautomatiseringen kunnen bouwen zonder diepgaande programmeerkennis. De drag-and-drop app-bouwer, flexibel recordbeheer en ingebouwde workflow-engine stellen organisaties in staat elk bedrijfsproces te modelleren — van leadtracking tot compliance-workflows — en dit te implementeren zonder één enkele backend-service vanaf nul te schrijven.
Corteza zelf hosten op je eigen VPS plaatst je bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle. Het platform ondersteunt LDAP, SAML en OAuth2 voor bedrijfsauthenticatie, fijnmazige op rollen gebaseerde toegangscontrole en een REST/gRPC API-oppervlak dat integreert met bestaande tools. PostgreSQL biedt betrouwbare, schaalbare opslag voor alle records en automatiseringslogboeken.
Belangrijkste kenmerken van Corteza
Visuele Appbouwer
Ontwerp datamodellen, formulieren en recordweergaven via een browsergebaseerde drag-and-drop-interface zonder backendcode te schrijven.
Ingebouwde CRM
Corteza wordt standaard geleverd met een kant-en-klare CRM-module voor het beheren van contacten, leads, accounts en verkooppijplijnen.
Workflowautomatisering
Creëer geautomatiseerde workflows met meerdere stappen, geactiveerd door recordwijzigingen, schema's of externe webhooks, om handmatige taken te elimineren.
Ondernemingsauthenticatie
Integreert met LDAP-, SAML- en OAuth2-providers zodat teams kunnen inloggen met bestaande bedrijfsidentiteitssystemen.
Fijngranulaire toegangscontrole
Definieer per-bron, per-bewerking machtigingen voor elke rol, zodat gevoelige gegevens en beheerdersacties correct beperkt blijven.
Integratiegateway
Aangepaste API-eindpunten beschikbaar maken en verbinding maken met externe services via de ingebouwde Integratiegateway zonder middleware van derden.
Waarom Corteza op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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