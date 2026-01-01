Corteza is een open-source low-code platform waarmee teams aangepaste bedrijfsapplicaties, CRM-pijplijnen en procesautomatiseringen kunnen bouwen zonder diepgaande programmeerkennis. De drag-and-drop app-bouwer, flexibel recordbeheer en ingebouwde workflow-engine stellen organisaties in staat elk bedrijfsproces te modelleren — van leadtracking tot compliance-workflows — en dit te implementeren zonder één enkele backend-service vanaf nul te schrijven.

Corteza zelf hosten op je eigen VPS plaatst je bedrijfsgegevens volledig onder jouw controle. Het platform ondersteunt LDAP, SAML en OAuth2 voor bedrijfsauthenticatie, fijnmazige op rollen gebaseerde toegangscontrole en een REST/gRPC API-oppervlak dat integreert met bestaande tools. PostgreSQL biedt betrouwbare, schaalbare opslag voor alle records en automatiseringslogboeken.