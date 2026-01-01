Gotify is een lichtgewicht, open-source pushnotificatieserver waarmee je in realtime berichten kunt verzenden en ontvangen. Een eenvoudige REST API maakt het eenvoudig om notificaties te integreren vanuit scripts, monitoringtools, cronjobs en applicaties, zonder afhankelijk te zijn van Firebase, Pushover of een andere dienst van derden. Het ondersteunt meerdere clientapplicaties en organiseert notificaties per bron met prioriteitsniveaus.

Gotify zelf hosten houdt alle notificatiedata op je eigen VPS, wat privacy en beschikbaarheid garandeert. De minimale resourcevoetafdruk betekent dat het comfortabel draait naast andere applicaties, zonder te concurreren om geheugen of CPU.