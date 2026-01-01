Implementeer Gotify met één klik.
Zelfgehoste pushnotificatieserver met een eenvoudige REST API en realtime WebSocket-levering.
Kies een VPS-plan voor Gotify
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gotify kunt bouwen
Gotify is een lichtgewicht, open-source pushnotificatieserver waarmee je in realtime berichten kunt verzenden en ontvangen. Een eenvoudige REST API maakt het eenvoudig om notificaties te integreren vanuit scripts, monitoringtools, cronjobs en applicaties, zonder afhankelijk te zijn van Firebase, Pushover of een andere dienst van derden. Het ondersteunt meerdere clientapplicaties en organiseert notificaties per bron met prioriteitsniveaus.
Gotify zelf hosten houdt alle notificatiedata op je eigen VPS, wat privacy en beschikbaarheid garandeert. De minimale resourcevoetafdruk betekent dat het comfortabel draait naast andere applicaties, zonder te concurreren om geheugen of CPU.
Belangrijkste kenmerken van Gotify
Eenvoudige REST API
Verzend meldingen vanuit elk script of elke applicatie met één enkele HTTP POST-aanvraag — geen SDK nodig en geen complexe installatie.
Realtime WebSockets
Berichten worden direct gepusht naar verbonden clients via WebSocket, zodat meldingen op je apparaten verschijnen op het moment dat ze worden verzonden.
Android en Webclients
Ontvang meldingen op Android-apparaten met de officiële app, of bewaak berichten in elke browser via de ingebouwde web-UI.
Ondersteuning voor meerdere applicaties
Organiseer meldingen per bronapplicatie met afzonderlijke tokens en prioriteitsniveaus, waarbij monitoringwaarschuwingen, back-ups en CI-gebeurtenissen duidelijk gescheiden blijven.
Inpluguitbreidbaarheid
Breid Gotify uit met community-plugins om nieuwe meldingsbronnen, doorstuurregels en aangepaste integraties toe te voegen zonder de kernserver aan te passen.
Waarom Gotify op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.