Bookshelf is de door de community onderhouden opvolger van Readarr, gebouwd op hetzelfde arr-framework dat Sonarr en Radarr aandrijft. Het bewaakt je favoriete auteurs, houdt nieuwe releases bij en downloadt en organiseert automatisch boeken via je bestaande downloadclients — waaronder qBittorrent, Transmission, SABnzbd en NZBGet — voordat ze met schone metadata in je Calibre- of Calibre-Web-bibliotheek worden gearchiveerd.

Bookshelf zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de service 24/7 draait, zodat releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zonder afhankelijk te zijn van een thuiscomputer die online is. Persistente volumes bewaren je auteurslijsten, kwaliteitsprofielen en downloadgeschiedenis bij containerupdates.