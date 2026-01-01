Implementeer Bookshelf met één klik installatie.
Actieve gemeenschapsheropleving van Readarr voor het automatiseren van e-boek- en audioboekbibliotheekbeheer.
Kies een VPS-plan voor Bookshelf
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bookshelf kunt bouwen
Bookshelf is de door de community onderhouden opvolger van Readarr, gebouwd op hetzelfde arr-framework dat Sonarr en Radarr aandrijft. Het bewaakt je favoriete auteurs, houdt nieuwe releases bij en downloadt en organiseert automatisch boeken via je bestaande downloadclients — waaronder qBittorrent, Transmission, SABnzbd en NZBGet — voordat ze met schone metadata in je Calibre- of Calibre-Web-bibliotheek worden gearchiveerd.
Bookshelf zelf hosten op een VPS zorgt ervoor dat de service 24/7 draait, zodat releases worden vastgelegd zodra ze verschijnen, zonder afhankelijk te zijn van een thuiscomputer die online is. Persistente volumes bewaren je auteurslijsten, kwaliteitsprofielen en downloadgeschiedenis bij containerupdates.
Belangrijkste kenmerken van Bookshelf
Geautomatiseerde Auteurstracering
Bewaak volledige auteursbibliografieën en series, zodat elke nieuwe uitgave automatisch in de wachtrij wordt geplaatst voor download, zonder handmatig te zoeken.
Multi-formaat e-bookondersteuning
Ondersteunt EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- en audioboekformaten, waaronder M4B, waardoor je één tool hebt voor je hele digitale bibliotheek.
Download Cliëntintegratie
Verbindt met qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd en NZBGet, zodat boeken in je bibliotheek terechtkomen via de client die je al gebruikt.
Calibre-bibliotheeksynchronisatie
Integreert direct met Calibre en Calibre-Web om nieuwe aanwinsten automatisch te importeren met consistente metadata en mapnaamgeving.
Kwaliteitsprofielbeheer
Definieer voorkeursformaten en terugvalopties per profiel, zodat downloads voldoen aan jouw kwaliteitsstandaarden zonder handmatige tussenkomst.
Waarom Bookshelf op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.