Implementeer Dragonfly met één-klik-installatie.
Hoogwaardige, Redis-compatibele in-memory gegevensopslag, ontworpen voor moderne hardware om tot 25x meer doorvoer te leveren dan Redis.
Kies een VPS-plan voor Dragonfly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dragonfly kunt bouwen
Dragonfly is een moderne in-memory gegevensopslag die volledig compatibel is met de Redis- en Memcached-API's, wat betekent dat elke bestaande applicatie die Redis gebruikt, kan overstappen op Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen. Van de grond af opgebouwd voor multi-core CPU's met behulp van een shared-nothing thread-per-core architectuur, levert Dragonfly tot 25x meer doorvoer dan Redis op dezelfde hardware, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt voor dezelfde dataset.
Door Dragonfly zelf te hosten, geef je jouw applicaties een krachtige cache en gegevensstructuuropslag zonder kosten per bewerking of verbindingslimieten. De ingebouwde HTTP-beheerconsole biedt serverstatistieken en diagnostiek die toegankelijk zijn vanuit elke browser, naast volledige compatibiliteit met de Redis CLI en elke Redis-clientbibliotheek.
Belangrijkste kenmerken van Dragonfly
Redis API-compatibel
Fungeer als een Redis-vervanging — elke app die een Redis-clientbibliotheek gebruikt, werkt met Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen.
25x Redis-doorvoer
Multi-threaded shared-nothing architectuur benut alle CPU-kernen, wat tot 25x meer bewerkingen per seconde oplevert dan single-threaded Redis op dezelfde hardware.
Lager geheugengebruik
Nieuwe datastructuurimplementaties verminderen het geheugenverbruik met wel 30% vergeleken met Redis voor dezelfde dataset, waardoor je meer gegevens kunt opslaan op een kleinere VPS.
Ingebouwde Beheerconsole
De HTTP-beheerinterface op dezelfde poort biedt serverstatistieken, geheugengebruik en diagnostiek die direct toegankelijk zijn vanuit een browser.
Memcached-compatibel
Accepteert Memcached tekstprotocolcommando's naast Redis-commando's, waardoor het een drop-in vervanging is voor beide cachesystemen tegelijkertijd.
Waarom Dragonfly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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