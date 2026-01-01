Dragonfly is een moderne in-memory gegevensopslag die volledig compatibel is met de Redis- en Memcached-API's, wat betekent dat elke bestaande applicatie die Redis gebruikt, kan overstappen op Dragonfly door alleen de verbindingsreeks te wijzigen. Van de grond af opgebouwd voor multi-core CPU's met behulp van een shared-nothing thread-per-core architectuur, levert Dragonfly tot 25x meer doorvoer dan Redis op dezelfde hardware, terwijl het aanzienlijk minder geheugen gebruikt voor dezelfde dataset.

Door Dragonfly zelf te hosten, geef je jouw applicaties een krachtige cache en gegevensstructuuropslag zonder kosten per bewerking of verbindingslimieten. De ingebouwde HTTP-beheerconsole biedt serverstatistieken en diagnostiek die toegankelijk zijn vanuit elke browser, naast volledige compatibiliteit met de Redis CLI en elke Redis-clientbibliotheek.