Implementeer Countly met een één-klik-installatie.
Privacy-first productanalyseplatform voor het volgen van gebruikersreizen op mobiele, web- en desktopapplicaties.
Kies een VPS-plan voor Countly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Countly kunt bouwen
Countly is een open source, privacygericht analyse- en engagementplatform dat door duizenden teams wordt vertrouwd voor het bijhouden van productprestaties en gebruikersgedrag op mobiele, web-, desktop- en IoT-applicaties. De plugin-gebaseerde architectuur laat je alleen inschakelen wat je nodig hebt — van sessietracking en crashrapportage tot pushmeldingen en configuratie op afstand — zonder je implementatie op te blazen.
Zelf-hosten van Countly geeft je volledige eigendom over je analysedata, zonder gegevensdeling met derden, zonder samplinglimieten en zonder prijs per gebeurtenis. Draai het op je eigen VPS om gevoelige gebruikersgedragsdata volledig binnen je infrastructuur te houden en te voldoen aan AVG- en privacycompliancevereisten.
Belangrijkste kenmerken van Countly
Cross-platformtracking
Verzamel sessies, gebeurtenissen en gebruikerstrajecten van mobiele (iOS, Android), web- en desktopapps met behulp van officiële SDK's voor React Native, Flutter, Unity en meer.
Crashrapportage
Leg vast en analyseer fouten en crashes op alle platforms, met volledige stack traces en het aantal getroffen gebruikers om oplossingen te prioriteren.
Pushmeldingen
Verstuur gerichte pushmeldingen naar iOS- en Android-gebruikers direct vanuit het dashboard, met doelgroepsegmentatie en leveringsregistratie.
Configuratie op afstand
Werk het app-gedrag in realtime bij zonder een nieuwe versie uit te brengen, met behulp van remote config sleutel-waardeparen die gekoppeld zijn aan specifieke gebruikerssegmenten.
Nalevingcentrum
Beheer AVG-toestemmingsbeheer en verzoeken van betrokkenen — waaronder gegevensexport en verwijdering — vanuit één ingebouwde interface.
Waarom Countly op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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