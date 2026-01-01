Countly is een open source, privacygericht analyse- en engagementplatform dat door duizenden teams wordt vertrouwd voor het bijhouden van productprestaties en gebruikersgedrag op mobiele, web-, desktop- en IoT-applicaties. De plugin-gebaseerde architectuur laat je alleen inschakelen wat je nodig hebt — van sessietracking en crashrapportage tot pushmeldingen en configuratie op afstand — zonder je implementatie op te blazen.

Zelf-hosten van Countly geeft je volledige eigendom over je analysedata, zonder gegevensdeling met derden, zonder samplinglimieten en zonder prijs per gebeurtenis. Draai het op je eigen VPS om gevoelige gebruikersgedragsdata volledig binnen je infrastructuur te houden en te voldoen aan AVG- en privacycompliancevereisten.