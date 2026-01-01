Implementeer Apache DevLake met één klik.
Open-source platform dat gegevens verzamelt van meer dan 60 ontwikkelaarstools om DORA-statistieken te berekenen en de prestaties van ontwikkelteams te visualiseren.
Kies een VPS-plan voor Apache DevLake
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache DevLake kunt bouwen
Apache DevLake is een open-source analyseplatform voor engineering dat gegevens van issue trackers, sourcecodehosts, CI/CD-pipelines en tools voor incidentbeheer consolideert in een uniform datalake. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty en tientallen andere bronnen om automatisch DORA-metrics te berekenen — implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, percentage mislukte wijzigingen en gemiddelde hersteltijd — naast Grafana-dashboards die teamprestaties in de loop van de tijd visualiseren.
Door DevLake zelf te hosten, blijven alle engineeringtelemetrie en integratiegegevens op infrastructuur die jij beheert. Elke API-token en OAuth-verbinding wordt versleuteld in rust met een sleutel die jij bezit, en alle metrics worden opgeslagen in een MySQL-database op jouw server — er verlaten geen gegevens jouw omgeving naar een analyseplatform van derden.
Belangrijkste kenmerken van Apache DevLake
DORA metrics
Automatisch de implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, wijzigingsfoutpercentage en gemiddelde hersteltijd berekenen vanuit gekoppelde tools — geen handmatige gegevensverzameling vereist.
Kant-en-klare dashboards
Kant-en-klare Grafana-dashboards visualiseren DORA-statistieken, PR-cyclustijd, bugleeftijd en de status van de deployment-pipeline zonder enige configuratie na de installatie.
60+ gegevensbronplugins
Kant-en-klare connectors voor GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty, CircleCI, ArgoCD, SonarQube en meer brengen alle engineeringgegevens op één plek.
Aangepaste SQL-meetwaarden
Query het genormaliseerde datalake met gewone SQL om teamspecifieke metrics, filters en aangepaste dashboards te definiëren bovenop de ingebouwde DORA-weergaven.
Versleutelde inloggegevensopslag
Alle API-tokens en OAuth-sleutels worden in rust versleuteld met behulp van een automatisch gegenereerde sleutel die uitsluitend is opgeslagen in jouw zelf-gehoste MySQL-database.
Waarom Apache DevLake op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.