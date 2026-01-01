Apache DevLake is een open-source analyseplatform voor engineering dat gegevens van issue trackers, sourcecodehosts, CI/CD-pipelines en tools voor incidentbeheer consolideert in een uniform datalake. Teams verbinden GitHub, GitLab, Jira, Jenkins, PagerDuty en tientallen andere bronnen om automatisch DORA-metrics te berekenen — implementatiefrequentie, doorlooptijd voor wijzigingen, percentage mislukte wijzigingen en gemiddelde hersteltijd — naast Grafana-dashboards die teamprestaties in de loop van de tijd visualiseren.

Door DevLake zelf te hosten, blijven alle engineeringtelemetrie en integratiegegevens op infrastructuur die jij beheert. Elke API-token en OAuth-verbinding wordt versleuteld in rust met een sleutel die jij bezit, en alle metrics worden opgeslagen in een MySQL-database op jouw server — er verlaten geen gegevens jouw omgeving naar een analyseplatform van derden.