Apache Superset is een bedrijfsklaar business intelligence-platform dat dataverkenning toegankelijk maakt voor gebruikers op elk technisch niveau. Analisten krijgen een no-code drag-and-drop-interface voor het bouwen van grafieken en dashboards, terwijl engineers SQL Lab krijgen — een complete SQL-IDE met querygeschiedenis, opgeslagen queries en resultatenexport. Superset maakt verbinding met meer dan 40 SQL-databases en datawarehouses via SQLAlchemy, en biedt een uniforme analyselaag voor je hele datastack.

Zelf Superset hosten op je VPS betekent onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal databronnen en geen licenties per gebruiker. Bedrijfsdata blijft binnen je infrastructuur, en voldoet aan de compliance-vereisten, terwijl PostgreSQL en Redis — inbegrepen in deze template — zorgen voor metadata-opslag en querycaching voor productieklare prestaties.