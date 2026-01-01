Implementeer Apache Superset met één-klik installatie.
Modern open source bedrijfsintelligentieplatform voor het bouwen van interactieve dashboards, het verkennen van datasets en het uitvoeren van SQL-analyses over meer dan 40 databases.
Kies een VPS-plan voor Apache Superset
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Apache Superset kunt bouwen
Apache Superset is een bedrijfsklaar business intelligence-platform dat dataverkenning toegankelijk maakt voor gebruikers op elk technisch niveau. Analisten krijgen een no-code drag-and-drop-interface voor het bouwen van grafieken en dashboards, terwijl engineers SQL Lab krijgen — een complete SQL-IDE met querygeschiedenis, opgeslagen queries en resultatenexport. Superset maakt verbinding met meer dan 40 SQL-databases en datawarehouses via SQLAlchemy, en biedt een uniforme analyselaag voor je hele datastack.
Zelf Superset hosten op je VPS betekent onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkt aantal databronnen en geen licenties per gebruiker. Bedrijfsdata blijft binnen je infrastructuur, en voldoet aan de compliance-vereisten, terwijl PostgreSQL en Redis — inbegrepen in deze template — zorgen voor metadata-opslag en querycaching voor productieklare prestaties.
Belangrijkste kenmerken van Apache Superset
Rijke visualisatiebibliotheek
Kies uit tientallen grafiektypen — staafdiagrammen, lijngrafieken, spreidingsdiagrammen, georuimtelijke kaarten en meer — om je gegevens duidelijk weer te geven.
SQL-lab IDE
Schrijf en voer SQL-query's uit met syntaxismarkering, querygeschiedenis en export van resultaten — een brug slaan tussen no-code dashboards en geavanceerd datawerk.
40+ databaseconnectoren
Maak verbinding met PostgreSQL, MySQL, Snowflake, BigQuery, Redshift en tientallen meer via een uniforme, op SQLAlchemy gebaseerde connectorlaag.
Interactieve dashboards
Bouw dashboards met crossfilters, drill-downnavigatie en geplande e-mailrapporten, zodat belanghebbenden altijd actuele inzichten hebben.
Rolgebaseerde toegangscontrole
Wijs gedetailleerde machtigingen toe aan datasets, dashboards en gegevensbronnen, zodat elk team alleen ziet waartoe het toegang heeft.
Waarom Apache Superset op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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