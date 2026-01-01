Ackee is een open-source, op Node.js gebaseerd analyseplatform dat volledig op je eigen server draait. Het gebruikt een anonimisatieproces in meerdere stappen om persoonlijk identificeerbare informatie uit bezoekersgegevens te verwijderen, terwijl het toch zinvolle inzichten biedt in paginaweergaven, verwijzers, sessieduur en apparaattypen.

In tegenstelling tot traditionele analysediensten die de gegevens van je bezoekers opslaan op infrastructuur van derden, geeft Ackee je volledige eigendom over je verkeersgegevens. De minimalistische interface en gecentraliseerde GraphQL API maken het eenvoudig om meerdere websites te monitoren en analysedata te integreren in aangepaste dashboards of rapportagepijplijnen – zonder cookiebanners of GDPR-problemen.