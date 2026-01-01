Implementeer Ackee met één-klik installatie.
Zelfgehoste, privacygerichte websiteanalyse die bezoekers volgt zonder hun persoonlijke gegevens in gevaar te brengen.
Kies een VPS-plan voor Ackee
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Ackee kunt bouwen
Ackee is een open-source, op Node.js gebaseerd analyseplatform dat volledig op je eigen server draait. Het gebruikt een anonimisatieproces in meerdere stappen om persoonlijk identificeerbare informatie uit bezoekersgegevens te verwijderen, terwijl het toch zinvolle inzichten biedt in paginaweergaven, verwijzers, sessieduur en apparaattypen.
In tegenstelling tot traditionele analysediensten die de gegevens van je bezoekers opslaan op infrastructuur van derden, geeft Ackee je volledige eigendom over je verkeersgegevens. De minimalistische interface en gecentraliseerde GraphQL API maken het eenvoudig om meerdere websites te monitoren en analysedata te integreren in aangepaste dashboards of rapportagepijplijnen – zonder cookiebanners of GDPR-problemen.
Belangrijkste kenmerken van Ackee
Privacy door ontwerp
Meerstapsanonimisering verwijdert persoonsgegevens vóór opslag, zodat je nuttige inzichten kunt verzamelen—wat kan helpen de noodzaak van cookiebanners te verminderen of de naleving te vereenvoudigen, afhankelijk van de jurisdictie en configuratie.
Onbeperkte domeinen
Monitor zoveel websites en applicaties als je nodig hebt vanaf één dashboard, zonder prijsniveaus per site of verkeersgebonden limieten.
GraphQL-API
Een gecentraliseerde GraphQL API laat je programmatisch analysedata ophalen in aangepaste dashboards, rapporten of tools van derden, zonder gebonden te zijn aan de ingebouwde UI.
Lichtgewicht volgscript
Het tracking-fragment heeft een minimale invloed op de prestaties van je pagina's, waardoor de paginasnelheidnadelen die gepaard gaan met zwaardere commerciële analysebibliotheken worden voorkomen.
Aangepaste evenementregistratie
Volg specifieke gebruikersinteracties naast paginaweergaven, waardoor je inzicht krijgt in conversies, knopklikken en andere zinvolle acties op je sites.
Waarom Ackee op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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