Expensave is een open-source applicatie voor uitgavenregistratie, gebouwd voor individuen en gezinnen die volledige controle willen over hun financiële gegevens. Met gedeelde uitgavenkalenders, import van bankafschriften en rapporten over bestedingsgedrag, zet het ruwe transactiegegevens om in bruikbare inzichten die je helpen te begrijpen waar je geld naartoe gaat.

Expensave zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige financiële gegevens weg van commerciële servers van derden, elimineert terugkerende abonnementskosten en geeft elk gezinslid toegang zonder inloggegevens te delen — terwijl automatische back-ups jaren aan bestedingsgeschiedenis beschermen.