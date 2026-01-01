Implementeer Expensave met één-klik-installatie.
Open-source persoonlijke en gezinsuitgaventracker voor het bijhouden van uitgavenpatronen en het beheren van huishoudbudgetten.
Kies een VPS-plan voor Expensave
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Expensave kunt bouwen
Expensave is een open-source applicatie voor uitgavenregistratie, gebouwd voor individuen en gezinnen die volledige controle willen over hun financiële gegevens. Met gedeelde uitgavenkalenders, import van bankafschriften en rapporten over bestedingsgedrag, zet het ruwe transactiegegevens om in bruikbare inzichten die je helpen te begrijpen waar je geld naartoe gaat.
Expensave zelf hosten op je eigen VPS houdt gevoelige financiële gegevens weg van commerciële servers van derden, elimineert terugkerende abonnementskosten en geeft elk gezinslid toegang zonder inloggegevens te delen — terwijl automatische back-ups jaren aan bestedingsgeschiedenis beschermen.
Belangrijkste kenmerken van Expensave
Gedeelde kostenkalenders
Meerdere gebruikers kunnen bijdragen aan dezelfde agenda, waardoor het gemakkelijk wordt voor gezinnen en huisgenoten om huishoudbudgettransparantie te handhaven.
Bankafschrift importeren
Importeer afschriften van financiële instellingen om transacties automatisch in te vullen, handmatige invoer te verminderen en volledige uitgavenoverzichten te garanderen.
Uitgavenpatroonrapporten
Visuele analyses splitsen inkomsten en uitgaven per categorie uit over de tijd, waardoor patronen worden onthuld die je helpen slimmere budgetbeslissingen te nemen.
Progressieve web-app
De mobielvriendelijke PWA laat je uitgaven direct vanaf elk apparaat registreren, zodat je onderweg nooit een transactie mist.
Privacy-First Design
Alle financiële gegevens blijven op jouw eigen server — geen analyse door derden, geen abonnementskosten en geen risico op het stopzetten van een commercieel platform.
Waarom Expensave op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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