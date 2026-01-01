Trudesk is een open-source helpdeskplatform, gebouwd met Node.js en MongoDB, ontworpen om supportactiviteiten georganiseerd en eenvoudig te houden. Het biedt een overzichtelijke interface voor ticketbeheer, waar teams supportaanvragen kunnen aanmaken, toewijzen, prioriteren en oplossen zonder de complexiteit van zakelijke alternatieven. Elasticsearch-integratie maakt snel zoeken in de volledige tekst mogelijk voor alle tickets en activiteiten.

Trudesk zelf hosten op je eigen VPS houdt alle klantgegevens onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker of het delen van gegevens met derden. De eerste bezoeker voltooit de installatiewizard om de databaseverbinding te configureren en het beheerdersaccount aan te maken, waardoor de initiële implementatie eenvoudig en veilig is.