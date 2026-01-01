Implementeer Trudesk met één klik.
Open-source helpdesk- en ticketingoplossing voor het organiseren van ondersteuningsaanvragen en het beheersbaar houden van werklasten.
Kies een VPS-plan voor Trudesk
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Trudesk kunt bouwen
Trudesk is een open-source helpdeskplatform, gebouwd met Node.js en MongoDB, ontworpen om supportactiviteiten georganiseerd en eenvoudig te houden. Het biedt een overzichtelijke interface voor ticketbeheer, waar teams supportaanvragen kunnen aanmaken, toewijzen, prioriteren en oplossen zonder de complexiteit van zakelijke alternatieven. Elasticsearch-integratie maakt snel zoeken in de volledige tekst mogelijk voor alle tickets en activiteiten.
Trudesk zelf hosten op je eigen VPS houdt alle klantgegevens onder jouw controle, zonder kosten per gebruiker of het delen van gegevens met derden. De eerste bezoeker voltooit de installatiewizard om de databaseverbinding te configureren en het beheerdersaccount aan te maken, waardoor de initiële implementatie eenvoudig en veilig is.
Belangrijkste kenmerken van Trudesk
Ticketbeheer
Maak, wijs toe en volg supporttickets gedurende hun volledige levenscyclus, met prioriteitsniveaus, statusupdates en teamtoewijzing.
Fulltext zoeken
Elasticsearch-aangedreven zoekfunctie stelt medewerkers in staat om direct tickets, opmerkingen en geschiedenis te vinden binnen de hele helpdesk.
Teamsamenwerking
Wijs tickets toe aan specifieke medewerkers of groepen, voeg interne notities toe en volg alle activiteiten in één uniforme gespreksreeks.
Rolgebaseerde toegang
Bepaal wat medewerkers en klanten kunnen zien en doen met configureerbare gebruikersrollen en permissiegroepen.
Meldingssysteem
Houd medewerkers en klanten op de hoogte met e-mailmeldingen die worden geactiveerd door ticketupdates, toewijzingen en statuswijzigingen.
Waarom Trudesk op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.