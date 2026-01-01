Implementeer HuggingChat (Chat UI) met één-klik-installatie.
Open-source SvelteKit chat-interface die HuggingChat aandrijft en verbinding maakt met elk OpenAI-compatibel modeleindpunt.
Kies een VPS-plan voor HuggingChat (Chat UI)
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HuggingChat (Chat UI) kunt bouwen
HuggingChat (Chat UI) is de open-source codebase achter huggingface.co/chat, gebouwd door Hugging Face als een gepolijste, merkbare front-end voor grote taalmodellen. In tegenstelling tot leveranciersgebonden chat-apps, spreekt het het OpenAI API-protocol, zodat dezelfde implementatie kan communiceren met de Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, een lokale llama.cpp-server, Ollama, of elk ander compatibel eindpunt door simpelweg een URL en sleutel te verwisselen.
Door het zelf te hosten op je eigen VPS blijven alle gesprekken, MCP-toolaanroepen en geüploade bestanden op infrastructuur die jij beheert, terwijl je nog steeds toegang hebt tot duizenden open en propriëtaire modellen via de inferentie-backend van jouw voorkeur.
Belangrijkste kenmerken van HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-compatibele router
Wijs naar de Hugging Face router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama, of een OpenAI-compatibele URL en krijg direct toegang tot hun volledige modelcatalogus.
Slimme Omniroutering
Ingebouwde LLM-router selecteert automatisch het beste model per verzoek — multimodaal, tool-calling of standaard — zonder de complexiteit aan eindgebruikers te onthullen.
MCP toolaanroep
Verbind Model Context Protocol servers zodat chats webzoekopdrachten, code en aangepaste tools kunnen uitvoeren, waarbij de resultaten terug worden gestreamd in het gesprek.
Multimodale gesprekken
Verstuur afbeeldingen, bijlagen en spraakinvoer naar visie- en Whisper-achtige modellen die multimodale invoer ondersteunen via je gekozen provider.
Permanente chatgeschiedenis
Gebundelde MongoDB slaat gesprekken, instellingen en assistenten per gebruiker op, zodat de geschiedenis herstarts overleeft en gebruikers volgt op verschillende apparaten.
Aangepaste branding
Pas de appnaam, beschrijving en elementen aan om een volledig gebrandmerkt intern chatproduct te leveren voor je team of klanten.
Waarom HuggingChat (Chat UI) op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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