Tot wel 69% korting op Starbase 80

Implementeer Starbase 80 met één-klik installatie.

Een lichtgewicht, snelle serverhomepage voor het organiseren van links naar jouw zelfgehoste containers en diensten.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99
7,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Starbase 80 kunt bouwen

Starbase 80 is een minimale, razendsnelle serverstartpagina voor Docker-omgevingen. Het rendert een volledig statische HTML-homepage vanuit een eenvoudig JSON-configuratiebestand, met nul JavaScript in de browser — pagina's laden direct zonder framework-overhead. Pas het uiterlijk aan met omgevingsvariabelen die de titel, het logo, achtergrondkleuren, donkere modus en linkgedrag regelen.

In tegenstelling tot integratie-intensieve dashboards vereist Starbase 80 geen API-tokens, geen netwerktoegang tot je containers en geen doorlopend onderhoud — alleen een JSON-bestand met je links en iconen. Het ondersteunt Dashboard-iconen, Material Design-iconen en selfh.st-iconen direct uit de doos, waardoor het eenvoudig is om een gepolijste, gebrande homepage te bouwen voor elke zelf-gehoste setup.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Starbase 80

Directe paginalaadtijden

Starbase 80 zendt puur statische HTML uit zonder client-side JavaScript, zodat je homepage in milliseconden laadt ongeacht de serverbelasting.

JSON-gestuurde configuratie

Definieer al je diensten, categorieën, pictogrammen en links in één enkel config.json-bestand — geen database, geen UI-editor, geen migraties.

Uitgebreide icoonondersteuning

Gebruik Dashboard-pictogrammen, Material Design-pictogrammen of selfh.st-pictogrammen op naam, of bied je eigen afbeeldingsbestanden aan vanuit een bind-gekoppelde map.

Donkere modus ingebouwd

Automatische OS-bewuste donkere modus met configureerbare achtergrondkleuren voor zowel lichte als donkere thema's met behulp van Tailwind-kleurwaarden of hex-codes.

Geen containertoegang

Geen Docker-socket vereist en geen API-integraties — Starbase 80 is een pure link-launcher zonder leestoegang tot je draaiende containers.

Waarom Starbase 80 op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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