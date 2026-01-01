Starbase 80 is een minimale, razendsnelle serverstartpagina voor Docker-omgevingen. Het rendert een volledig statische HTML-homepage vanuit een eenvoudig JSON-configuratiebestand, met nul JavaScript in de browser — pagina's laden direct zonder framework-overhead. Pas het uiterlijk aan met omgevingsvariabelen die de titel, het logo, achtergrondkleuren, donkere modus en linkgedrag regelen.

In tegenstelling tot integratie-intensieve dashboards vereist Starbase 80 geen API-tokens, geen netwerktoegang tot je containers en geen doorlopend onderhoud — alleen een JSON-bestand met je links en iconen. Het ondersteunt Dashboard-iconen, Material Design-iconen en selfh.st-iconen direct uit de doos, waardoor het eenvoudig is om een gepolijste, gebrande homepage te bouwen voor elke zelf-gehoste setup.