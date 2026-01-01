Implementeer Starbase 80 met één-klik installatie.
Een lichtgewicht, snelle serverhomepage voor het organiseren van links naar jouw zelfgehoste containers en diensten.
Kies een VPS-plan voor Starbase 80
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Starbase 80 kunt bouwen
Starbase 80 is een minimale, razendsnelle serverstartpagina voor Docker-omgevingen. Het rendert een volledig statische HTML-homepage vanuit een eenvoudig JSON-configuratiebestand, met nul JavaScript in de browser — pagina's laden direct zonder framework-overhead. Pas het uiterlijk aan met omgevingsvariabelen die de titel, het logo, achtergrondkleuren, donkere modus en linkgedrag regelen.
In tegenstelling tot integratie-intensieve dashboards vereist Starbase 80 geen API-tokens, geen netwerktoegang tot je containers en geen doorlopend onderhoud — alleen een JSON-bestand met je links en iconen. Het ondersteunt Dashboard-iconen, Material Design-iconen en selfh.st-iconen direct uit de doos, waardoor het eenvoudig is om een gepolijste, gebrande homepage te bouwen voor elke zelf-gehoste setup.
Belangrijkste kenmerken van Starbase 80
Directe paginalaadtijden
Starbase 80 zendt puur statische HTML uit zonder client-side JavaScript, zodat je homepage in milliseconden laadt ongeacht de serverbelasting.
JSON-gestuurde configuratie
Definieer al je diensten, categorieën, pictogrammen en links in één enkel config.json-bestand — geen database, geen UI-editor, geen migraties.
Uitgebreide icoonondersteuning
Gebruik Dashboard-pictogrammen, Material Design-pictogrammen of selfh.st-pictogrammen op naam, of bied je eigen afbeeldingsbestanden aan vanuit een bind-gekoppelde map.
Donkere modus ingebouwd
Automatische OS-bewuste donkere modus met configureerbare achtergrondkleuren voor zowel lichte als donkere thema's met behulp van Tailwind-kleurwaarden of hex-codes.
Geen containertoegang
Geen Docker-socket vereist en geen API-integraties — Starbase 80 is een pure link-launcher zonder leestoegang tot je draaiende containers.
Waarom Starbase 80 op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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