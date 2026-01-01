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Open-source passkey-first authenticatie-backend met wachtwoordloze aanmelding, MFA, OIDC en sociale aanmelding.

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KVM 1
17,99
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Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Hanko kunt bouwen

Hanko is een open-source authenticatiebackend gebouwd rond passkeys en de WebAuthn-standaard, ontworpen als een zelf-hostbaar alternatief voor Auth0, Clerk en andere identiteits-SaaS. Het wordt geleverd met een complete gebruikersflow — passkey-registratie, sociale en enterprise SSO, wachtwoorden als een optionele terugval, MFA en e-mailgebaseerd herstel — die wordt blootgesteld via een schone REST API en drop-in webcomponenten.

Zelf Hanko hosten op je eigen VPS houdt gebruikersgegevens, sessies en auditlogs binnen je infrastructuur, zonder kosten per MAU en zonder vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL-database bewaart gebruikersaccounts en WebAuthn-gegevens, terwijl Hanko's JWT-gebaseerde sessies aansluiten op elke frontend- of backendstack.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van Hanko

Passkey-eerst authenticatie

Gebouwd rond WebAuthn en passkeys, zodat gebruikers inloggen met Face ID, Touch ID of hardware sleutels in plaats van wachtwoorden te typen.

Sociale en Enterprise-SSO

Drop-in OAuth-providers voor Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML voor bedrijfsidentiteitsproviders.

Multifactorauthenticatie

Ondersteuning voor TOTP-authenticator-apps en beleid voor vertrouwde apparaten voegen MFA toe bovenop elke inlogstroom zonder externe services.

Webcomponenten-SDK

Implementeer binnen enkele minuten een complete login-interface door de officiële Hanko webcomponenten in te bedden in elk framework — React, Vue, Svelte of standaard HTML.

JWT-sessietokens

Standaardconforme JWT-sessies met rotatie en intrekking maken de integratie met bestaande API's en microservices eenvoudig.

Auditlogboeken en webhooks

Ingebouwde auditlogging en webhook-gebeurtenissen voor elke authenticatieactie geven je volledig inzicht en eenvoudige integratie met downstream-systemen.

Waarom Hanko op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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