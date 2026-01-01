Implementeer Hanko met één-klik-installatie.
Open-source passkey-first authenticatie-backend met wachtwoordloze aanmelding, MFA, OIDC en sociale aanmelding.
Kies een VPS-plan voor Hanko
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hanko kunt bouwen
Hanko is een open-source authenticatiebackend gebouwd rond passkeys en de WebAuthn-standaard, ontworpen als een zelf-hostbaar alternatief voor Auth0, Clerk en andere identiteits-SaaS. Het wordt geleverd met een complete gebruikersflow — passkey-registratie, sociale en enterprise SSO, wachtwoorden als een optionele terugval, MFA en e-mailgebaseerd herstel — die wordt blootgesteld via een schone REST API en drop-in webcomponenten.
Zelf Hanko hosten op je eigen VPS houdt gebruikersgegevens, sessies en auditlogs binnen je infrastructuur, zonder kosten per MAU en zonder vendor lock-in. De gebundelde PostgreSQL-database bewaart gebruikersaccounts en WebAuthn-gegevens, terwijl Hanko's JWT-gebaseerde sessies aansluiten op elke frontend- of backendstack.
Belangrijkste kenmerken van Hanko
Passkey-eerst authenticatie
Gebouwd rond WebAuthn en passkeys, zodat gebruikers inloggen met Face ID, Touch ID of hardware sleutels in plaats van wachtwoorden te typen.
Sociale en Enterprise-SSO
Drop-in OAuth-providers voor Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, plus SAML voor bedrijfsidentiteitsproviders.
Multifactorauthenticatie
Ondersteuning voor TOTP-authenticator-apps en beleid voor vertrouwde apparaten voegen MFA toe bovenop elke inlogstroom zonder externe services.
Webcomponenten-SDK
Implementeer binnen enkele minuten een complete login-interface door de officiële Hanko webcomponenten in te bedden in elk framework — React, Vue, Svelte of standaard HTML.
JWT-sessietokens
Standaardconforme JWT-sessies met rotatie en intrekking maken de integratie met bestaande API's en microservices eenvoudig.
Auditlogboeken en webhooks
Ingebouwde auditlogging en webhook-gebeurtenissen voor elke authenticatieactie geven je volledig inzicht en eenvoudige integratie met downstream-systemen.
Waarom Hanko op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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