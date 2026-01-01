Implementeer TeamMapper met éénklikinstallatie.
Zelfgehoste realtime samenwerkende mindmappingtool voor teams om samen ideeën te brainstormen, plannen en structureren.
Kies een VPS-plan voor TeamMapper
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met TeamMapper kunt bouwen
TeamMapper is een open source mindmappingtoepassing waarmee teams samen in realtime mindmaps kunnen maken, delen en bewerken via WebSockets. Gebouwd als opvolger van het stopgezette mindmapp-project, richt het zich op samenwerking zonder dat gebruikersaccounts nodig zijn — deel een link met alleen-lezen- of bewerkingsrechten en teamleden kunnen direct aan de sessie deelnemen.
Door TeamMapper zelf te hosten op je eigen VPS blijven brainstormsessies, projectplannen en teamkennis volledig op infrastructuur die je beheert. Standaard worden mindmaps na 30 dagen automatisch verwijderd voor AVG-conformiteit, en het configureerbare bewaartermijn stelt teams in gereguleerde omgevingen in staat om het privacygedrag af te stemmen op hun eigen beleid, zonder afhankelijk te zijn van een SaaS-provider van derden.
Belangrijkste kenmerken van TeamMapper
Realtime samenwerking
WebSocket-gebaseerde sessies laten meerdere teamleden tegelijkertijd dezelfde mindmap bewerken, waarbij wijzigingen direct verschijnen voor iedereen die met de mindmap is verbonden.
Geen account delen
Deel een mindmap met een link of QR-code met alleen-lezen- of bewerkingsrechten — gasten kunnen deelnemen zonder een account aan te maken of in te loggen.
Uitgebreide knooppuntaanpassing
Voeg afbeeldingen, pictogrammen, kleuren, lettertypestijlen en hyperlinks toe aan knooppunten om vlakke overzichten om te zetten in visueel gestructureerde diagrammen die geschikt zijn voor presentaties.
Import- en export
Verplaats mindmaps in en uit TeamMapper met behulp van JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- of PNG-formaten voor het delen met belanghebbenden of offline archiveren.
GDPR-vriendelijke standaardinstellingen
Mindmaps worden automatisch verwijderd na een configureerbare bewaartermijn (standaard 30 dagen), waardoor teams kunnen voldoen aan privacyvereisten zonder handmatige opschoning.
Ongedaan maken en Snelkoppelingen
Volledige geschiedenis voor ongedaan maken/opnieuw uitvoeren en een uitgebreide set sneltoetsen houden de editor snel voor ervaren gebruikers die grote of diep geneste mindmaps bouwen.
Waarom TeamMapper op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Hostinger-support heeft me geweldig geholpen toen ik geen toegang meer had tot mijn zelfgehoste n8n-instance. Vooral Kodee en Mohammad waren ontzettend geduldig en zorgvuldig.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.