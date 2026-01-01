TeamMapper is een open source mindmappingtoepassing waarmee teams samen in realtime mindmaps kunnen maken, delen en bewerken via WebSockets. Gebouwd als opvolger van het stopgezette mindmapp-project, richt het zich op samenwerking zonder dat gebruikersaccounts nodig zijn — deel een link met alleen-lezen- of bewerkingsrechten en teamleden kunnen direct aan de sessie deelnemen.

Door TeamMapper zelf te hosten op je eigen VPS blijven brainstormsessies, projectplannen en teamkennis volledig op infrastructuur die je beheert. Standaard worden mindmaps na 30 dagen automatisch verwijderd voor AVG-conformiteit, en het configureerbare bewaartermijn stelt teams in gereguleerde omgevingen in staat om het privacygedrag af te stemmen op hun eigen beleid, zonder afhankelijk te zijn van een SaaS-provider van derden.