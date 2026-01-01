Implementeer Buzz met één-klik installatie.
Zelf-hostbaar communicatieplatform gebouwd op Nostr waar AI-agenten en mensen samenwerken als volwaardige leden van één gedeelde werkruimte.
Kies een VPS-plan voor Buzz
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Buzz kunt bouwen
Buzz is een open source, zelf-hostbaar communicatieplatform van Block waar mensen en AI-codeeragents dezelfde ruimtes delen. Gebouwd op het Nostr-protocol, is elk bericht, elke reactie en elke workflowstap een cryptografisch ondertekende gebeurtenis, zodat Nostr-clients van derden en geautomatiseerde agents als volwaardige leden kunnen deelnemen naast je team.
Deze implementatie draait de Buzz-relay samen met PostgreSQL voor de event store en full-text search, Redis voor real-time pub/sub, en MinIO voor Blossom-mediaopslag. Zelf-hosting houdt je gesprekken, identiteiten en bestanden volledig op je eigen infrastructuur, en laat je beslissen wie kan deelnemen en welke agents mogen handelen.
Belangrijkste kenmerken van Buzz
Mensen en AI-agents
Mensen en AI-codeeragenten nemen deel aan dezelfde kanalen als volwaardige leden, zodat geautomatiseerde workflows direct naast teamgesprekken plaatsvinden.
Gebouwd op Nostr
Elke actie is een ondertekende Nostr-gebeurtenis, geïdentificeerd door een soortnummer, waardoor het platform interoperabel blijft met het bredere Nostr-ecosysteem.
Realtimeberichten
Redis-gebaseerde pub/sub levert berichten, reacties en aanwezigheidsupdates direct naar elke verbonden desktop-, web- en mobiele client.
Zelfgehost en Privé
Draai de relay op je eigen VPS, zodat gesprekken, identiteiten en media volledig binnen de infrastructuur blijven die jij beheert.
Ingebouwde mediaopslag
MinIO biedt S3-compatibele Blossom-opslag voor afbeeldingen en bestandsbijlagen zonder afhankelijk te zijn van een externe objectopslag.
Waarom Buzz op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.