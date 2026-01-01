Implementeer Browserless met één-klik-installatie.
Headless Chrome als dienst met een REST- en WebSocket API voor web scraping, PDF-generatie en geautomatiseerd testen.
Kies een VPS-plan voor Browserless
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Browserless kunt bouwen
Browserless verandert headless Chrome in een netwerktoegankelijke service, waardoor de complexiteit van het beheren van browserprocessen, geheugenlekken en afhankelijkheidsconflicten binnen je eigen applicaties wordt weggenomen. Ontwikkelaars maken verbinding via een REST API of WebSocket met behulp van Puppeteer, Playwright of Selenium — Browserless beheert automatisch de sessielevenscyclus, het opschonen van bronnen en gelijktijdige uitvoering.
Zelf-hosten op een VPS geeft je volledige controle over browserconfiguratie, gebruikersagents en proxy-instellingen, terwijl kosten per verzoek, die door cloud browserautomatisering services in rekening worden gebracht, worden geëlimineerd. Gevoelige scraping-logica en geëxtraheerde gegevens blijven binnen je eigen infrastructuur, en je kunt gelijktijdigheidslimieten afstemmen op de beschikbare bronnen.
Belangrijkste kenmerken van Browserless
REST en WebSocket API
Beheer Chrome programmatisch via HTTP of WebSocket, compatibel met Puppeteer, Playwright en Selenium zonder je bestaande code te wijzigen.
PDF- en Screenshotgeneratie
Render elke URL of HTML naar een pixel-perfecte PDF of screenshot met flexibele viewport-, papierformaat- en elementtargetingopties.
Gelijktijdig sessiebeheer
Browserless zet meerdere parallelle browsersessies in de wachtrij en beheert deze, waarbij het automatisch bronnen opruimt zodat je host nooit zonder geheugen komt te zitten.
Token-gebaseerde authenticatie
Een vooraf gegenereerde API-token beperkt de toegang tot je browserservice, waardoor ongeoorloofd gebruik van je computerbronnen wordt voorkomen.
JavaScript-gerenderde scraping
Voert volledige client-side JavaScript uit op doelpagina's, waardoor het mogelijk wordt om gegevens te extraheren uit SPAs en dynamisch geladen inhoud die statische scrapers niet kunnen bereiken.
Waarom Browserless op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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