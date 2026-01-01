Implementeer JobOps in één-klik-installatie.
Zelf-gehoste sollicitatiepipeline die vacaturebanken doorzoekt, cv's aanpast, de match beoordeelt en elke sollicitatie volgt vanuit één dashboard.
Kies een VPS-plan voor JobOps
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met JobOps kunt bouwen
JobOps past DevOps-principes toe op het zoeken naar werk. Het zoekt op LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna en 10+ andere vacaturesites vanaf één scherm, beoordeelt elk resultaat aan de hand van jouw profiel, genereert een cv dat is afgestemd op de functie, en volgt elke sollicitatie op één plek. Het solliciteert bewust niet automatisch — recruiters kunnen geautomatiseerde inzendingen detecteren, dus JobOps geeft je de snelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.
Zelf-hosten op jouw eigen VPS houdt jouw cv, zoekgeschiedenis, Gmail-trackingtokens en AI-provider-sleutels volledig onder jouw controle, in plaats van bij een SaaS van derden. De pipeline slaat alle gegevens lokaal op in SQLite, samen met gegenereerde PDF's, zodat de volledige registratie van elke zoekopdracht en sollicitatie op infrastructuur blijft die jij bezit.
Belangrijkste kenmerken van JobOps
Multibord zoeken
Doorzoek 10+ vacaturebanken, waaronder LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe en Seek, vanaf één enkele zoekinterface.
AI-geschiktheidsscore
Beoordeel elke baan van 0-100 op basis van jouw profiel, zodat je je alleen richt op rollen die de moeite waard zijn om op te solliciteren, in plaats van handmatig honderden te triëren.
CV-generatie op maat
Herschrijf je CV automatisch voor elke functie, exporteer naar een gepolijste PDF lokaal of via een Reactive Resume-integratie.
Gmail trackinginbox
Verbind Gmail en detecteer automatisch uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en afwijzingen om de sollicitatiestatus bij te werken zonder spreadsheets.
Breng je eigen AI mee
Sluit OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex of een willekeurig OpenAI-compatibel eindpunt aan, zoals Ollama of LM Studio.
Visumsponsoringcontroles
Controleer de sponsorstatus voor een Brits visum op vacatures en toon alleen functies die voldoen aan jouw werkvergunningsvereisten.
Waarom JobOps op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.