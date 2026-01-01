JobOps past DevOps-principes toe op het zoeken naar werk. Het zoekt op LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna en 10+ andere vacaturesites vanaf één scherm, beoordeelt elk resultaat aan de hand van jouw profiel, genereert een cv dat is afgestemd op de functie, en volgt elke sollicitatie op één plek. Het solliciteert bewust niet automatisch — recruiters kunnen geautomatiseerde inzendingen detecteren, dus JobOps geeft je de snelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.

Zelf-hosten op jouw eigen VPS houdt jouw cv, zoekgeschiedenis, Gmail-trackingtokens en AI-provider-sleutels volledig onder jouw controle, in plaats van bij een SaaS van derden. De pipeline slaat alle gegevens lokaal op in SQLite, samen met gegenereerde PDF's, zodat de volledige registratie van elke zoekopdracht en sollicitatie op infrastructuur blijft die jij bezit.