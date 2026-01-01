Tot wel 69% korting op JobOps

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Zelf-gehoste sollicitatiepipeline die vacaturebanken doorzoekt, cv's aanpast, de match beoordeelt en elke sollicitatie volgt vanuit één dashboard.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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30-dagen-geld-terug-garantie
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 11,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 14,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 27,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies een plan
Wordt verlengd voor € 49,99/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters in Amsterdam
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met JobOps kunt bouwen

JobOps past DevOps-principes toe op het zoeken naar werk. Het zoekt op LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna en 10+ andere vacaturesites vanaf één scherm, beoordeelt elk resultaat aan de hand van jouw profiel, genereert een cv dat is afgestemd op de functie, en volgt elke sollicitatie op één plek. Het solliciteert bewust niet automatisch — recruiters kunnen geautomatiseerde inzendingen detecteren, dus JobOps geeft je de snelheid zonder in te boeten aan kwaliteit.

Zelf-hosten op jouw eigen VPS houdt jouw cv, zoekgeschiedenis, Gmail-trackingtokens en AI-provider-sleutels volledig onder jouw controle, in plaats van bij een SaaS van derden. De pipeline slaat alle gegevens lokaal op in SQLite, samen met gegenereerde PDF's, zodat de volledige registratie van elke zoekopdracht en sollicitatie op infrastructuur blijft die jij bezit.

Ga aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Belangrijkste kenmerken van JobOps

Multibord zoeken

Doorzoek 10+ vacaturebanken, waaronder LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Adzuna, Hiring Cafe en Seek, vanaf één enkele zoekinterface.

AI-geschiktheidsscore

Beoordeel elke baan van 0-100 op basis van jouw profiel, zodat je je alleen richt op rollen die de moeite waard zijn om op te solliciteren, in plaats van handmatig honderden te triëren.

CV-generatie op maat

Herschrijf je CV automatisch voor elke functie, exporteer naar een gepolijste PDF lokaal of via een Reactive Resume-integratie.

Gmail trackinginbox

Verbind Gmail en detecteer automatisch uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en afwijzingen om de sollicitatiestatus bij te werken zonder spreadsheets.

Breng je eigen AI mee

Sluit OpenAI, Gemini, OpenRouter, Codex of een willekeurig OpenAI-compatibel eindpunt aan, zoals Ollama of LM Studio.

Visumsponsoringcontroles

Controleer de sponsorstatus voor een Brits visum op vacatures en toon alleen functies die voldoen aan jouw werkvergunningsvereisten.

Waarom JobOps op Hostinger draaien?

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Lanceren met één klik

Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.

Lanceren met één klik

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waar je op kunt vertrouwen

Ingebouwde Docker-manager

Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.

Ingebouwde Docker-manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dichter bij je doelgroep en boost de laadsnelheid. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Ga aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen

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30-dagen-geld-terug-garantie*

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