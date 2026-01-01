Implementeer Reitti met één-klik installatie.
Zelfgehost locatietracking- en tijdlijnplatform dat je bewegingsgeschiedenis privé houdt als Google Tijdlijn-alternatief.
Kies een VPS-plan voor Reitti
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Reitti kunt bouwen
Reitti is een zelf-gehoste locatietracking- en tijdlijnapplicatie die je een privéalternatief biedt voor Google Tijdlijn. Importeer je bestaande geschiedenis uit Google Maps Tijdlijn-exports, GPX-bestanden en GeoJSON, of voer live posities in vanuit telefoonapps zoals OwnTracks en GPSLogger om een doorlopend overzicht op te bouwen van waar je bent geweest.
Reitti detecteert automatisch belangrijke plaatsen en reizen, en visualiseert deze vervolgens op een interactieve kaart met dagelijkse tijdlijnen en bewegingsstatistieken. Omdat alles op je eigen server draait, verlaat je gedetailleerde locatiegeschiedenis nooit je infrastructuur en wordt deze nooit gebruikt voor advertenties. Deze template bundelt een PostGIS-database voor geospatiale query's, een Redis-cache en een gebundelde kaarttegelcache, zodat de volledige stack direct uit de doos samenwerkt.
Belangrijkste kenmerken van Reitti
Multi-bronnenimport
Importeer geschiedenis van Google Maps Tijdlijn-exports, GPX-bestanden en GeoJSON, of stream live gegevens van OwnTracks en GPSLogger.
Automatische plaatsdetectie
Reitti analyseert jouw ruwe punten om belangrijke plaatsen en bezochte locaties te detecteren zonder handmatige tagging.
Reisinzichten
Bewegingen worden gegroepeerd in reizen met afstanden, tijdsduren en vervoerswijzen, zodat je tijdlijn leest als een dagboek.
Interactieve kaarttijdlijn
Bekijk elke dag op een interactieve kaart met routes, haltes en een chronologische tijdlijn van jouw activiteit.
Zelfgehoste privacy
Alle locatiegegevens blijven in jouw eigen PostGIS-database, nooit gedeeld met Google of gebruikt voor advertenties.
Waarom Reitti op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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