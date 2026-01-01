Implementeer HortusFox met één-klikinstallatie.
Zelfgehost plantbeheersysteem voor het beheren van je planten en hun verzorgingsschema's, en het privé organiseren van je tuin.
Kies een VPS-plan voor HortusFox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HortusFox kunt bouwen
HortusFox is een speciaal ontwikkelde webapplicatie voor plantenliefhebbers die hun kamerplanten en tuinen gestructureerd en privé willen beheren. Je kunt planten catalogiseren met foto's, soortnamen en aangepaste kenmerken, ze per locatie organiseren en terugkerende verzorgingsherinneringen instellen voor water geven, bemesten en verpotten. Integratie van weerdata helpt buitentuinierders om verzorgingsschema's af te stemmen op omgevingscondities, terwijl ingebouwde plantenherkenning helpt bij het identificeren van onbekende soorten.
HortusFox zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat jaren aan groeigegevens, verzorgingsgeschiedenissen en plantenfoto's volledig onder jouw controle blijven — geen enkele cloudservice van derden kan de toegang tot je verzamelde gegevens stopzetten of geld verdienen aan je tuingewoonten.
Belangrijkste kenmerken van HortusFox
Zorgherinneringen
Stel terugkerende taken in voor water geven, bemesten en verpotten, zodat je nooit een plant overslaat in een drukke verzorgingsplanning.
Locatiegebonden organisatie
Wijs planten toe aan specifieke kamers of buitenruimtes om jouw collectie snel te filteren en elke ruimte onafhankelijk te beheren.
Weerintegratie
Verbind lokale weergegevens om de verzorging van buitenplanten automatisch af te stemmen op regenval en temperatuur.
Plantherkenning
Identificeer onbekende soorten aan de hand van foto's direct in de app, en voeg bevestigde soortgegevens toe aan je catalogus zonder HortusFox te verlaten.
Voorraadbeheer
Houd potten, meststoffen, gereedschap en benodigdheden bij, naast je planten, zodat tuinbenodigdheden altijd inzichtelijk zijn.
Samenwerkende chat
Ingebouwde groepschat laat huishoudens en teams plantverzorgingstaken coördineren zonder aparte berichtenapps.
Waarom HortusFox op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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