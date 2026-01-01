HortusFox is een speciaal ontwikkelde webapplicatie voor plantenliefhebbers die hun kamerplanten en tuinen gestructureerd en privé willen beheren. Je kunt planten catalogiseren met foto's, soortnamen en aangepaste kenmerken, ze per locatie organiseren en terugkerende verzorgingsherinneringen instellen voor water geven, bemesten en verpotten. Integratie van weerdata helpt buitentuinierders om verzorgingsschema's af te stemmen op omgevingscondities, terwijl ingebouwde plantenherkenning helpt bij het identificeren van onbekende soorten.

HortusFox zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat jaren aan groeigegevens, verzorgingsgeschiedenissen en plantenfoto's volledig onder jouw controle blijven — geen enkele cloudservice van derden kan de toegang tot je verzamelde gegevens stopzetten of geld verdienen aan je tuingewoonten.