Implementeer Rocket.Chat met één klik.
Open-source teamcommunicatieplatform met realtime messaging, videogesprekken en volledig eigendom over data.
Kies een VPS-plan voor Rocket.Chat
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Rocket.Chat kunt bouwen
Rocket.Chat is een volledig open-source teamcommunicatieplatform dat wordt vertrouwd door meer dan 12 miljoen gebruikers en wereldwijd is geïmplementeerd bij duizenden organisaties, waaronder NASA, de Amerikaanse marine en Deutsche Telekom. Het biedt kanalen, directe berichten, videoconferenties, het delen van bestanden, schermdeling en een uitgebreid integratie-ecosysteem — allemaal zonder afhankelijk te zijn van infrastructuur van derden.
Rocket.Chat zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé communicatiehub met nul kosten per gebruiker en volledige controle over je gegevens. Deze implementatie maakt gebruik van MongoDB met een replicaset voor hoge gegevensintegriteit, waardoor je berichten, bestanden en gespreksgeschiedenis duurzaam en toegankelijk blijven. Het initiële beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt met de inloggegevens die bij de implementatie zijn geconfigureerd.
Belangrijkste kenmerken van Rocket.Chat
Realtime berichten
Georganiseerde teamgesprekken in permanente kanalen met threads, reacties, het vastzetten van berichten en fulltext zoeken door de hele geschiedenis heen.
Video- en audiogesprekken
Ingebouwde videoconferentie met schermdeling via Jitsi, BigBlueButton of native WebRTC — geen externe vergadertools nodig.
Omnichannelinbox
Beheer klantgesprekken van LiveChat, e-mail, WhatsApp, Telegram en andere kanalen in één uniforme inbox.
Ondernemingsbeveiliging
LDAP, SAML SSO, tweefactorauthenticatie, end-to-end-encryptie en gedetailleerde rolgebaseerde toegangscontrole voor omgevingen met strenge compliance-eisen.
Uitgebreide integraties
Maak verbinding met GitHub, Jira, GitLab en honderden andere tools via webhooks, slash-commando's en een ingebouwde app-marktplaats.
Waarom Rocket.Chat op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
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