Rocket.Chat is een volledig open-source teamcommunicatieplatform dat wordt vertrouwd door meer dan 12 miljoen gebruikers en wereldwijd is geïmplementeerd bij duizenden organisaties, waaronder NASA, de Amerikaanse marine en Deutsche Telekom. Het biedt kanalen, directe berichten, videoconferenties, het delen van bestanden, schermdeling en een uitgebreid integratie-ecosysteem — allemaal zonder afhankelijk te zijn van infrastructuur van derden.

Rocket.Chat zelf hosten op je eigen VPS geeft je team een privé communicatiehub met nul kosten per gebruiker en volledige controle over je gegevens. Deze implementatie maakt gebruik van MongoDB met een replicaset voor hoge gegevensintegriteit, waardoor je berichten, bestanden en gespreksgeschiedenis duurzaam en toegankelijk blijven. Het initiële beheerdersaccount wordt automatisch aangemaakt met de inloggegevens die bij de implementatie zijn geconfigureerd.